Traseul include Serbia, Slovenia, Italia, Monaco, Franța și Spania, cu posibilitatea de a continua până în Portugalia, dacă va avea banii necesari. Expediția este programată să dureze între 35 și 45 de zile și se desfășoară fără asistență, doar cu bicicleta și echipamentul personal.

Startul a fost marcat în Timișoara, din Parcul Copiilor, unde câțiva cicliști l-au însoțit primii kilometri, până în Serbia. Slusarciuc are deja mai multe călătorii în palmaresul său: 800 km în Maroc, 2.000 km până în Cappadocia (Turcia), 1.500 km „de la Vest la Est” prin România, dar și un traseu de 2.600 km prin Germania, Franța și Spania.

„La 58 de ani vreau să arăt că vârsta nu e o scuză. Dacă ai chef de viață și un pic de curaj, poți să faci lucruri nebunești și frumoase”, a spus bărbatul.

