Patru oameni de afaceri ruși s-au „sinucis” în luna septembrie

Mai mulți dintre acești oameni de afaceri ar fi căzut de la ferestre, de pe balcoane, ar fi murit brusc, ori s-ar fi „sinucis” în condiții neobișnuite, „spânzurați cu mâinile legate”.

Doar în luna septembrie a acestui an, patru oameni de afaceri ruși și-au pierdut viața, toate decesele fiind încadrate ca sinucideri.

Cel mai recent caz este cel al lui Veaceslav Leontiev, fost redactor al ziarului sovietic Pravda, în vârstă de 87 de ani, care a murit pe 5 octombrie, după ce ar fi căzut de la fereastra apartamentului său de la etajul 14 din Moscova.

Majoritatea celor decedați ocupau funcții de conducere în companii energetice, mai ales din domeniul gazelor și petrolului.

Cauzele acestor morți suspecte

Potrivit lui Peter Doran, expert în Rusia la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, cauzele din spatele acestor morți ar putea fi lăcomia și corupția.

El afirmă că Kremlinul ascunde aproximativ 160 de miliarde de dolari în fonduri nedeclarate în companiile de stat, iar unii oameni de afaceri ar fi fost prinși deturnând bani.

„Aceste morți nu sunt menite să pară sinucideri sau decese naturale. Mesajul transmis este clar: „Dacă ești prins, vei suporta consecințele””, a explicat Doran.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Unele cazuri catalogate drept sinucideri au fost deosebit de bizare, ridicând semne de întrebare asupra investigațiilor.

Două familii de oligarhi ruși au murit în condiții aproape identice

Un exemplu notoriu este cel din aprilie 2022, când două familii de oligarhi au fost găsite moarte la doar 48 de ore distanță, în condiții aproape identice.

Pe 18 aprilie 2022, Vladislav Avaiev (51 de ani), vicepreședinte al Gazprombank, a fost găsit împușcat alături de soția și fiica sa de 13 ani în apartamentul lor din Moscova. Ancheta oficială a stabilit că Avaiev și-ar fi ucis familia, apoi s-ar fi sinucis.

A doua zi, Sergei Protosenia (56 de ani), fost director la Novatek, a fost descoperit spânzurat în casa sa de vacanță din Lloret de Mar, Spania, alături de soția și fiica sa de 18 ani, ambele ucise cu lovituri de cuțit. Și acest caz a fost tratat drept omor urmat de sinucidere, deși circumstanțele rămân neclare.

Găsit decapitat, dar moartea este considerată o sinucidere

Un alt incident macabru a avut loc pe 8 septembrie 2025, când Alexei Sinițin (43 de ani), director general al companiei K-Potash Service, a fost găsit decapitat sub un pod din Kaliningrad, cu o frânghie de remorcare legată de trup.

Presa locală relatează că anchetatorii consideră moartea o sinucidere, deși modul în care s-a produs decapitarea ridică mari semne de întrebare.

La doar două săptămâni distanță, Vitali Kapustin (43 de ani), antreprenor în construcții și politician local, a fost găsit spânzurat de un copac într-o pădure de lângă satul Novorojdestvenskaia.

Martorii au declarat că era „spânzurat cu mâinile legate la spate”, iar frânghia era prinsă de propriul său vehicul de teren. Cu toate acestea, autoritățile au declarat că „nu există indicii de omor”.

Seria deceselor continuă să alimenteze suspiciuni privind epurări interne și răfuieli în mediul de afaceri rusesc, în special în rândul celor apropiați de oligarhia energetică și structurile de putere de la Kremlin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE