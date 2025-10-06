Avea 87 de ani. Leontiev a condus editura atât în perioada sovietică, cât și după destrămarea URSS.

A căzut în gol de la 21 de metri

Autoritățile tratează moartea sa ca fiind suspectă și au deschis o anchetă pentru a stabili dacă este vorba despre o sinucidere, un accident sau o posibilă implicare a unor terțe persoane.

Corpul neînsuflețit al lui Leontiev a fost găsit în fața imobilului său, după ce a căzut de la etajul 14, de la o înălțime de aproximativ 21 de metri.

Potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția TASS, primele informații indică faptul că ar fi fost vorba despre o sinucidere. „Leontiev a decedat aseară. Datele preliminare sugerează că s-a sinucis în urma unei căderi”, a declarat o sursă pentru agenție.

Scriitorul și jurnalistul rus aflat în exil Andrei Malghin a reacționat imediat la veste, amintind presupusele legături ale lui Leontiev cu fondurile nedeclarate ale fostului Partid Comunist.

„Căderile de la fereastră continuă. Leontiev a fost găsit lângă apartamentul său din Moscova. Părea un milionar discret. Știa multe despre banii partidului. Editura Pravda era una dintre cele mai profitabile întreprinderi aflate sub controlul Comitetului Central al PCUS”, a notat Andrei Malghin.

Viaceslav Leontiev lucra la Pravda din 1971, inițial ca șef adjunct al departamentului de producție. În 1984, a preluat funcția de director al editurii și a rămas la conducerea acesteia până la restructurarea acesteia în Editura Unitară Federală de Stat.

Cazuri de morți suspecte în Rusia

Decesul său se adaugă unei serii tot mai lungi de morți suspecte care implică foști oficiali sau persoane din anturajul regimului lui Vladimir Putin. Cel mai recent caz similar s-a produs pe 4 iulie anul acesta, când fostul vicepreședinte al companiei petroliere de stat Transneft, Andrei Badalov, a murit după ce a căzut de la fereastra reședinței sale din zona de lux Rubliovka, la periferia Moscovei.

Din 2022 până în prezent, mai multe decese asemănătoare au fost legate de mari companii energetice de stat, precum Gazprom, Novatek și Lukoil.

În 2022, Ravil Maganov, președintele Lukoil – a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia -, a murit după ce a căzut de la etajul șase al Spitalului Clinic Central din Moscova, cunoscut și ca „Clinica Kremlin”.

În aceeași dimineață, Vladimir Putin, care îi conferise anterior lui Maganov o înaltă distincție de stat, vizitase spitalul pentru a aduce un ultim omagiu lui Mihail Gorbaciov, decedat cu câteva zile înainte.

Un alt caz notabil a avut loc în 2023, când Marina Iankina, în vârstă de 58 de ani, șefa Departamentului de Sprijin Financiar al Districtului Militar de Vest al Rusiei, a fost găsită moartă după ce a căzut de la etajul 16 al unui imobil din Sankt Petersburg. Circumstanțele morții sale rămân neclare.

În octombrie 2024, Mihail Rogaciov, fost vicepreședinte al unei companii petroliere și fost director executiv de rang înalt la Yukos – companie desființată de Vladimir Putin și apropiații săi – a murit, de asemenea, după ce a căzut de la fereastra apartamentului său din Moscova, situat la etajul zece.

Ancheta continuă în cazul lui Viaceslav Leontiev

Deocamdată, autoritățile ruse nu au prezentat concluziile preliminare ale anchetei privind decesul lui Viaceslav Leontiev.

Ziarul Pravda („Adevărul”) a fost timp de decenii organul de presă oficial al Partidului Comunist Sovietic, iar Leontiev a condus editura într-o perioadă dominată de propagandă și control strict asupra informației.

După prăbușirea regimului comunist, editura a continuat să funcționeze, păstrând o parte din infrastructura moștenită din epoca sovietică.

