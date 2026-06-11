Contractul, evaluat la 308.388.838,12 lei fără TVA (aproximativ 62 de milioane de euro n.r,), vizează reabilitarea unui tronson de 19,14 kilometri. Este una dintre principalele căi de acces spre destinațiile turistice din zona Padina-Peștera și Munții Bucegi, potrivit publicației cineconstruiește.ro. DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera este într-o stare avansată de degradare. Licitația a fost lansată de Consiliul Județean (CJ) Dâmbovița.

Printre problemele identificate se numără lățimea insuficientă a carosabilului, acostamentele deteriorate, segmentele de drum cu balast, absența zidurilor de sprijin, sisteme inadecvate de colectare a apelor pluviale și semnalizarea rutieră deficitară.

Proiectul tehnic este deja elaborat, iar lucrările vor dura 42 de luni din momentul emiterii ordinului de începere, informează în anunț CJ Dâmbovița. Conform autorităților, finanțarea este asigurată prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027, completată din bugetul de stat și fondurile CJ Dâmbovița.

Trei asocieri au depus oferte până acum în urma licitației organizate

Maristar Com (lider) împreună cu Frasinul, având subcontractanți Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi, Vertatel International și Explo-Arm Terminal;

Eurocogen Dâmbovița (lider) în parteneriat cu TQM Management, susținută de Secol Societa Edile Costruzioni e Lavori și subcontractanți Octagon Fundații Speciale, Potential Cons, Alpconstruct, Triangle AG, Gazpet-Instal și Explo-Arm Terminal;

G&M Road Building Engineering (lider) alături de Straco Holding și Gecor Prod Construct 94, sprijinită de Feza Taahhut AS și subcontractanți Algero Engineering, Rolumial Electric Experts, Jeremy Promaster Ploiești, Menada și Explo-Arm Terminal.

Termenul-limită pentru evaluarea ofertelor este stabilit pe 31 iulie 2026.

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