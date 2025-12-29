Inteligența artificială va înlocui multe locuri de muncă în 2026

„Cred că vom vedea că AI devine și mai bună”, a spus Hinton pentru CNN. „Este deja extrem de avansată. Vom vedea cum va dobândi capacitatea de a înlocui multe, foarte multe locuri de muncă. În prezent poate înlocui locuri de muncă din centrele de apeluri, dar în viitor va putea înlocui multe alte locuri de muncă”.

El a explicat că progresul AI este atât de rapid încât aproximativ la fiecare șapte luni își dublează viteza de execuție a sarcinilor. De exemplu, într-un proiect de programare, AI poate realiza în câteva minute ceea ce anterior dura o oră. În câțiva ani, AI ar putea efectua sarcini de inginerie software ce necesită acum o lună de muncă, potrivit Fortune.

„Și atunci vor fi foarte puțini oameni necesari pentru proiectele de inginerie software”, a prezis Hinton.

Geoffrey Hinton, cu par grizonant, camasa si pulover, da un interviu CNN prin webcam din camera sa
Geoffrey Hinton a câștigat premiul Nobel, captură foto CNN

Îngrijorări privind dezvoltarea rapidă a AI: „A progresat și mai rapid decât mă așteptam”

Întrebat dacă este mai îngrijorat de AI de când a părăsit Google în 2023, Hinton a răspuns: „Probabil sunt mai îngrijorat. A progresat și mai rapid decât mă așteptam. În special, a devenit mai bună la lucruri precum raționamentul și chiar la înșelarea oamenilor”.

El a explicat că, dacă AI consideră că cineva încearcă să-i împiedice atingerea obiectivelor, ar putea încerca să înșele oamenii pentru a continua să funcționeze. Totuși, Hinton a recunoscut și beneficiile pe care AI le poate aduce, cum ar fi progresele în medicină, educație și inovațiile legate de climă. Cu toate acestea, el a adăugat: „Nu sunt sigur dacă riscurile generate de AI sunt mai mici decât avantajele”.

Înlocuirea forței de muncă umane este văzută ca o oportunitate majoră de profit pentru marile companii

Hinton a avertizat că, deși unele companii de AI lucrează pentru a asigura siguranța, există un conflict între acest obiectiv și motivația profitului. „Pot crede că se pot face multe lucruri bune aici, iar pentru câteva vieți pierdute nu vor renunța la aceste beneficii”, a spus acesta. De exemplu, mașinile autonome ar putea salva mai multe vieți decât ar pierde, dar există totuși un risc inerent.

Într-un interviu acordat Bloomberg TV în octombrie, Hinton a precizat că înlocuirea forței de muncă umane este văzută ca o oportunitate majoră de profit pentru marile companii. „Cred că marile companii pariază pe faptul că AI va înlocui masiv locurile de muncă, pentru că acolo sunt mulți bani”, a spus el.

Mai mulți ingineri verifica camera serverelor folosită pentru sarcini de lucru cu inteligență artificială
Inginerii care verifică inteligența artificială ne spun să stăm departe de ea. Foto: Shutterstock

Multe locuri de muncă pierdute vor duce la șomaj masiv și la o creștere a inegalității economice

Totuși, această tranziție ar putea conduce la șomaj masiv și la o creștere a inegalității economice. „Va face câțiva oameni mult mai bogați și pe cei mai mulți mai săraci”, a declarat Hinton pentru Financial Times.

Conform unui studiu recent publicat de Massachusetts Institute of Technology (MIT), inteligența artificială ar putea înlocui peste 10% din locurile de muncă existente deja, iar astfel ar reduce cheltuielile cu până la 1,2 trilioane de dolari.

Tinerii absolvenți încep să se confrunte deja cu o problemă la nivel mondial. Inteligența artificială le fură joburile înainte ca măcar să apuce să se angajeze.

Potrivit analizei Fortune, utilizarea crescută a AI a dus la o scădere cu aproximativ 30% a ofertelor de muncă de la lansarea ChatGPT de către OpenAI. Mari companii precum Amazon au anunțat concedieri, menționând în același timp creșteri ale eficienței datorită utilizării AI.

Studentă care se uită pe calculator în căutarea unui loc de muncă
Studentă care își caută loc de muncă. FOTO: Shutterstock

Locurile de muncă cu cel mai mare risc de a fi înlocuite de inteligența artificială

Un studiu recent realizat de Microsoft a arătat care sunt locurile de muncă expuse unui risc mare de a fi înlocuite cu inteligența artificială, conform The Washington Post.

  1. Interpreți și traducători – 49%
  2. Istorici – 48%
  3. Însoțitori de pasageri – 47%
  4. Reprezentanți de vânzări pentru servicii – 46%
  5. Scriitori și autori – 45%
  6. Reprezentanți ai serviciului clienți – 44%
  7. Programatori CNC – 44%
  8. Operatori telefonici – 42%
  9. Agenți de bilete și funcționari de turism – 41%
  10. Crainici și DJ radio – 41%

Ce joburi din România sunt cele mai expuse la automatizare

Cele mai expuse joburi din România la automatizare, conform unor studii recente și analize de la Microsoft și alte surse, includ în special profesii cu sarcini repetitive, standardizate sau bazate pe procesare de informații. Iată câteva dintre cele mai vulnerabile ocupații:

  • Interpreți și traducători (98% automatizabili)
  • Istorici (91%)
  • Matematicieni (91%)
  • Corectori (91%)
  • Programatori automați (90%)
  • Scriitori și autori (85%)
  • Asistenți statistici (85%)
  • Reprezentanți de vânzări (84%)
  • Redactori tehnici (83%)
  • Jurnaliști (81%)
  • Operator telefonic (80%)
  • Editor (78%)
  • Analiști politici și marketing (71%-77%)
  • DJ și prezentatori radio (74%-77%)
  • Oameni de știință în date (77%)
  • Dezvoltatori web (73%)
  • Reprezentanți servicii clienți (72%)
  • Agenți de turism și bilete (71%)
  • Telemarketeri (66%)
  • Specialiști PR, arhiviști, promoteri de produse (peste 60%)
  • Angajați la ghișee și funcții administrative de birou (62%)

La nivel mondial, există și o listă cu cele 40 de meserii care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială. În timp ce unele roluri sunt complet automatizabile, rămân și funcții ale căror îndatoriri nu vor putea fi realizate de AI.

