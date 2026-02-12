Criza chiriilor din Paris

Nicolas Jeffs, agentul imobiliar care a gestionat anunțul, s-a declarat surprins de reacția potențialilor chiriași. „Într-o singură după-amiază, am primit 400 de apeluri. Este un record!”, a declarat acesta, potrivit publicației Le Figaro.

Garsoniera din arondismentul 11 al Parisului era listată la un preț de 800 de euro pe lună și, chiar dacă nu avea nimic atractiv din punctul de vedere al condițiilor, a fost extrem de solicitată. „Nu numai că era demodată, cu mult mucegai, dar era și situată într-o clădire prost construită”, a spus Nicolas Jeffs.

Agentul imobiliar a mai subliniat că „majoritatea cererilor pe care le-am primit au depășit cu mult criteriile «standard». Unii chiriași câștigau de patru, cinci sau chiar zece ori mai mult decât chiria lunară și aveau economii semnificative”.

Garsoniera a fost închiriată unui tânăr

Situația tensionată de pe piața imobiliară din Paris este rezultatul mai multor factori, potrivit agentului imobiliar, printre care controlul chiriilor, creșterea impozitului pe proprietate și reglementările stricte privind Certificatul de Performanță Energetică (CPE). Proprietățile cu rating G au fost deja interzise la închiriere, ceea ce a dus la retragerea mai multor locuințe de pe piață.

„Deoarece există mai puține proprietăți disponibile și o cerere în continuă creștere, situația devine extrem de tensionată”, explică agentul. Această situație a determinat chiriașii să recurgă la gesturi disperate pentru a obține o locuință.

În cele din urmă, garsoniera a fost închiriată unui tânăr susținut de părinți, care aveau venituri combinate de peste 20.000 de euro pe lună.

