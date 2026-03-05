Transportul a venit cu mai multe nave

Potrivit publicației Agroportal, transportul din Argentina a fost organizat în mai multe etape. În total, aproximativ zece nave cu destinația Bulgaria au fost programate să aducă semințe de floarea-soarelui.

Primul vas transporta circa 40.000 de tone, iar restul încărcăturilor urmau să ajungă treptat în porturile din regiune. În total, fluxul de import putea depăși 400.000 de tone, o cantitate comparabilă cu peste un sfert din recolta anuală de floarea-soarelui a Bulgariei.

La începutul lunii martie, Bulgaria a achiziționat cele aproximativ 400.000 de tone de semințe de floarea-soarelui de proveniență Mercosur, mai ieftine.

De ce a fost adusă floarea-soarelui din Argentina

Procesatorii din regiune au apelat la importuri din America de Sud în special din cauza producției slabe din ultimii ani în estul Europei. Seceta și recoltele mai mici din Bulgaria, România și Ucraina au redus cantitățile disponibile pe piața regională, iar companiile de procesare au început să caute materie primă pe piețele globale.

Argentina este unul dintre marii exportatori mondiali de semințe de floarea-soarelui, iar transportul până în Europa durează aproximativ 30 de zile pe mare.

Diferențe mari de preț pe piață

Potrivit datelor din piața cerealelor, semințele de floarea-soarelui din Argentina se vindeau la export la aproximativ 470–500 de dolari pe tonă înainte de transport. După costurile de transport, asigurare și taxe portuare, prețul la livrare în Bulgaria ajungea la aproximativ 580–590 de dolari pe tonă, adică în jur de 500 de euro pe tonă.

În același timp, pe piața regională, prețurile interne ajungeau în unele cazuri la aproximativ 520 de euro pe tonă, ceea ce a făcut importurile atractive pentru procesatori.

Bulgaria este unul dintre marii procesatori de semințe de floarea-soarelui din Europa de Est, iar industria uleiului vegetal joacă un rol important în exporturile agricole ale țării.