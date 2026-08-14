Vica Blochina a decis să nu se mai ascundă, așa că a publicat imagini de la petrecerea ei aniversară și a împărtășit cu urmăritorii din mediul online momente pline de tandrețe alături de bărbatul care i-a furat inima.

Petrecerea a avut loc de ziua ei de naștere, pe 8 august, când vedeta a fost sărbătorită într-un club alături de cei mai apropiați prieteni.

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„Iubirea vieții mele, dragostea mea care mi-a schimbat viața!”, a spus Vica atunci când l-a filmat pe Alexandru Bocșse.

Vica Blochina s-a mutat cu iubitul ei

Zilele trecute, Vica a recunoscut că s-a mutat deja cu iubitul ei și încearcă să se acomodeze cu decizia importantă pe care a luat-o.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și că o să mă mut, pentru că nu pot sta cu muncitorii în casă. O să mă mut în acest apartament superb și o să stau permanent cu iubitul meu.

Aceasta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop (…)

V-am spus că la mine totul este un nou început: renovarea, am scăpat de haine, iubit, mașină nouă. Este o nouă etapă a vieții mele”, a transmis Vica Blochina, pe Facebook, cu aproximativ două săptămâni în urmă.