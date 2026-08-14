Grupul 4 de la Rovinari va funcționa cu ajutorul a trei tablotari pensionari

Pentru funcționarea cu toate cele trei grupuri, inclusiv cu Grupul 4 Rovinari, autoritățile au apelat la trei tablotari pensionari. Aceștia au fost chemați de acasă pentru a ajuta în această perioadă grea cu care se confruntă Sistemul Energetic Național.

„Ca să putem funcționa cu toate cele trei grupuri simultan s-a găsit această soluție pentru o perioadă de 30 de zile. Colegi care au părăsit această companie în urmă cu 2 sau 3 ani au fost rugați să revină alături de noi. Trei au fost de acord să revină pentru a da o mână de ajutor în această perioadă”, a precizat Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energia Oltenia, pentru Libertatea.

Este vorba de o cameră de comandă în care un om – fie pe cazan, fie pe turbină – gestionează bunul mers al unui grup energetic.

Ce reprezintă meseria de tablotar

Meseria de tablotar, o denumire populară provenită de la noțiunea de tablou de comandă, reprezintă în limbajul tehnic modern funcția de operator în camera de comandă a unei centrale termoelectrice, cum este cea de la Rovinari. Tablotarul este considerat creierul grupului energetic.

Iar meseria de tablotar necesită o pregătire mai temeinică.

„Ca să poți să ajungi operator în cameră de comandă fie turbină, fie cazan, tablotari cum le spunem noi, trebuie să arzi mai multe etape. Necesită o pregătire mai temeinică. Sunt colegi care au intrat într-o etapă de pregătire, după care nu au putut să îndeplinească sarcina asta și au coborât înapoi pe locurile de muncă pe care le-a avut anterior”, a precizat sindicalistul.

Și ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă această meserie, acesta a comparat ceea ce fac tablotarii cu activitatea piloților de avioane.

„Taromul ar putea avea 100 de avioane la sol, operaționale. Ar avea 100 de stewardese, câte una pe avion, dar dacă n-ar avea decât 90 de piloți, 10 avioane rămân la sol. Și noi putem fi 50 de mii de salariați la Complexul Energetic Oltenia, dacă nu am avea în cadrele de comandă acei operatori cameră comandă fie cazan, fie turbină, nu am putea avea energia necesară”, a explicat el.

Procesul tehnologic și controlul din camera de comandă

Într-o centrală pe cărbune, energia se produce prin arderea lignitului într-un cazan uriaș pentru a genera abur la presiuni și temperaturi enorme, abur care angrenează ulterior o turbină conectată la un generator electric. Camera de comandă este centrul automatizat de unde se monitorizează și se controlează întregul proces.

În principal, există două roluri majore. Operatorul de la cazan supraveghează și reglează alimentarea cu cărbune, debitul de aer, presiunea și temperatura aburului, precum și emisiile de gaze. De cealaltă parte, operatorul de la turbină și generator controlează turația turbinei, sincronizarea generatorului cu sistemul energetic național, presiunea aburului și sistemele critice de răcire sau ungere.

Pregătirea pentru a ajunge operator în camera de comandă

Întrebat de Libertatea câți ani de pregătire are nevoie un tablotar, Jan Popescu a precizat: „Trebuie totuși o pregătire de 4-5 ani ca să stăpânești bine meseria de operator cameră comandă. Am avut și cazuri mai fericite, cu copii care sunt mai iuți în a gestiona calculatoare”.

Nimeni nu ajunge tablotar direct de pe băncile școlii sau fără o experiență practică solidă. Traseul profesional începe aproape întotdeauna pe teren, ca mecanic, electrician sau operator de exploatare.

Urmează apoi o etapă de ucenicie în camera de comandă, unde învață să citească diagramele, să interpreteze sutele de senzori de pe monitoare și să asiste un operator senior. Pasul final îl reprezintă autorizarea oficială și examenele riguroase de siguranță, legislație tehnică și simulare de avarii.

Rolul implică o responsabilitate uriașă, deoarece o singură manevră greșită sau un moment de neatenție poate declanșa oprirea neprogramată a grupului energetic, generând pagube financiare uriașe sau riscuri majore de avarie tehnică.

Prin urmare, tablotarul nu este un simplu privitor la monitoare, ci un specialist de bază de ale cărui decizii depinde funcționarea întregii centrale.

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