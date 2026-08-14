Niciun grup de la Rovinari nu este în „rezervă”

Jan Popescu atrage atenția că toate cele trei grupuri de la Rovinari – 4, 5 și 6 – sunt operaționale și că nici unul nu e în „rezervă”. Amintim că Ministerul Energiei a precizat, recent, că grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național.

„Ne aflăm într-o eroare: nu repornim Grupul numărul 4. Sucursala Electrocentrale Rovinari are trei grupuri operaționale: 4, 5 și 6. A funcționat cu unul, cu două simultan, deși noi avem trei. A funcționat fie cu blocul 4-5, fie cu blocul 5-6 etc. Le-am rotit între ele. Nu e niciunul în rezervă. Ele toate sunt operaționale la comanda Dispeceratului Energetic Național. În ultima perioadă nu am funcționat cu trei simultan. Există posibilitatea ca de săptămâna viitoare să funcționăm cu toate trei simultan, dar nu am avut în rezervă niciun grup, că noi le-am avut operaționale”, a precizat pentru Libertatea președintele executiv al Sindicatului Mine Energia Oltenia.

Termocentrala ar putea funcționa de luni cu toate cele 3 grupuri

El a adăugat că de luni, 17 august, există posibilitatea ca toate cele trei grupuri operaționale de la Rovinari „să intre în sistem pentru a da energia necesară funcționării și stabilității sistemului energetic național”.

Termocentrala Rovinari ar putea funcționa, astfel, cu toate cele 3 grupuri, dar stocul de cărbune ajunge doar pentru 4-5 zile.

„Astăzi (14 august n.r.) când vorbim, cărbunele care ne este nesesar funcționării cu trei grupuri simultan nu ne poate ține grupurile decât pentru o perioadă de 4-5 zile. (…) Nu pentru mai multe”, a adăugat sindicalistul.

Dispeceratul Energetic Național ia măsuri pentru menținerea echilibrului și funcționarea în condiții sigure a sistemului energetic național.

„Dacă va fi nevoie și de alte zile să funcționăm cu toate cele trei grupuri, probabil colegii care își desfășoară lucrul în activitatea de minerit vor găsi soluțiile pentru a ne da cărbunele necesar funcționării în continuare. O dată ar fi o cantitate mai mare de cărbune și nu știm dacă situația critică energetică a României va fi aceeași și pentru 5-6-7 zile. Nu știm. Poate debitul Dunării va crește. Poate va porni peste 7-8-9 zile Cernavodă. Nu știm ce se întâmplă, dar 4-5 zile avem cărbune necesar. (..) Indiferent de cât cărbune aș avea eu, pe mine Dispeceratul Energetic Național mă comandă. Ei îmi dau dispoziție cu câte grupuri pot să funcționez”, a precizat Jan Popescu.

Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru ca cele trei grupuri să funcționeze simultan

Pentru funcționarea cu toate cele trei grupuri, inclusiv cu Grupul 4 Rovinari, autoritățile au apelat la trei pensionari cu experiență. Este vorba de trei tablotari. Aceștia au fost chemați de acasă pentru a ajuta în această perioadă grea cu care se confruntă Sistemul Energetic Național.

„Ca să putem funcționa cu toate cele trei grupuri simultan s-a găsit această soluție pentru o perioadă de 30 de zile. Colegi care au părăsit această companie în urmă cu 2 sau 3 ani au fost rugați să revină alături de noi. Trei au fost de acord să revină pentru a da o mână de ajutor în această perioadă grea cu care se confruntă sistemul energetic național”, a mai spus sindicalistul.

Apelul președintelui executiv al Sindicatului Mine Energia Oltenia

Jan Popescu a făcut și un apel pentru cei care conduc România și Ministerul Energiei.

„Sperăm că cei care conduc Ministerul Energiei să înțeleagă că fără energia produsă de Complexul Energetic Oltenia, România ar intra în colaps. Toată lumea trebuie să înțeleagă că cel mai scump lucru este acela pe care nu-l ai. Și trebuie să înțeleagă că indiferent de cât bate soarele, el este doar unul singur pe cer pentru toată lumea. Singura energie care nu depinde de condițiile climaterice este energia pe bază de cărbune, produsă de Complexul Energetic Oltenia”, a conchis Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energia Oltenia, cel mai mare sindicat din Complexul Energetic Oltenia.

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