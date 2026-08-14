Femeia punea în băuturi gamma-butirolactonă (GBL)

Adina Mihai (31 ani) și complicele său, Mădălin Dumitru (30 ani), au organizat între august 2024 și iulie 2025 întâlniri cu bărbați care căutau servicii sexuale. Adina Mihai, care se prezenta drept lucrătoare sexuală, se prezenta la locuințele acestora și le punea în băuturi gamma-butirolactonă (GBL), o substanță care se transformă în GHB, un sedativ puternic, odată ingerată.

Cazul șocant a fost prezentat în Oxford Crown Court, unde judecătoarea Justice Brunner i-a condamnat pe cei doi la câte 17 ani de închisoare fiecare. Publicația britanică ITV a relatat că cei doi au fost găsiți vinovați de moartea lui Malcolm King, un bărbat de 80 de ani din Bagendon, lângă Cirencester, și a lui Gary Mouat, de 37 de ani.

Planul bine pus la punct de cei doi români

Potrivit poliției din Thames Valley, Mihai și Dumitru luau mai întâi avansuri financiare de la victime înainte ca aceasta să le viziteze la domiciliu. După ce bărbații erau drogați și își pierdeau cunoștința, femeia le fura bunuri de valoare, cum ar fi ceasuri și parfumuri.

Tragediile au ieșit la iveală odată cu descoperirea cadavrului lui Malcolm King în locuința sa, pe 21 august 2024, și a lui Gary Mouat, pe 13 iulie 2025. Investigațiile criminalistice realizate de poliția din Gloucestershire au scos la iveală încă două victime care au supraviețuit. Din motive legale, identitatea lor nu poate fi dezvăluită.

Cei doi au fost arestați pe 31 iulie 2025

Mihai și Dumitru au fost arestați pe 31 iulie 2025 și acuzați oficial pe 6 august 2025, după moartea lui Mouat. Ulterior, pe 24 aprilie 2026, cei doi au fost acuzați și în legătură cu moartea lui King.

Detectivul inspector Michael Roddy, de la Unitatea de Crimă Majoră a poliției din Thames Valley, a declarat: „Adina Mihai și Mădălin Dumitru au vizat și exploatat bărbați pentru câștiguri financiare, fără a ține cont de consecințele devastatoare ale acțiunilor lor. Infracțiunile lor au fost calculate, prădătoare și au dus, în cele din urmă, la pierderea a două vieți nevinovate”.

Poliția crede că există și alte victime

Poliția crede că există și alte victime care ar fi putut fi drogate și jefuite de cei doi. Detectivul inspector Adam Stacey, din cadrul echipei de investigații a poliției din Gloucestershire, a făcut un apel direct: „Îi încurajăm pe toți cei care cred că au avut de-a face cu Mihai și Dumitru să contacteze poliția. Vă asigurăm că raportările vor fi tratate cu discreție și sensibilitate”.

Stacey a adăugat că cei doi „sunt indivizi lipsiți de scrupule care și-au pus victimele în pericol grav pentru a-și satisface lăcomia”.

Mărturia sfâșietoare a lui Alfie Mouat

Într-o declarație emoționantă în sala de judecată, Alfie Mouat, fiul de 9 ani al lui Gary Mouat, le-a spus celor doi condamnați: „Mi-ați distrus viața”, relatează publicația britanică Mirror.

„Tata era amuzant, iubitor și un farsor, mereu ne făceam farse unul altuia. De ce a trebuit să-l omorâți pe tata? Puteați să luați doar banii. Era foarte bun și vi i-ar fi dat. Era tata și acum nu mai este”, a spus Alfie.

Băiatul a continuat: „De când tata a murit, viața mea a devenit foarte grea. Îmi este dor de el în fiecare zi și nu o să-l mai văd niciodată. Nu voi mai putea avea alt tată, iar asta mă face atât de trist”.

Alfie a descris cum moartea tatălui său i-a distrus planurile de a petrece timp împreună.

„Nu voi mai putea merge la un meci de fotbal cu tata. Nu voi putea avea prima mea bere alături de el. Mi-am imaginat mereu că tata va fi aici. Inima mea se simte goală”, a spus cel mic.

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