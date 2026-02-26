Schimbarea statutului juridic al acțiunilor: din drept de proprietate în drept de creanță

Amendamentul, bazat pe un proiect propus de industria financiară, schimbă statutul juridic al acțiunilor. Un email descoperit de Snoop, trimis de un reprezentant al Fondurilor de investiții către Comisia Economică din Camera Deputaților, arată că legea transformă „dreptul de proprietate” asupra acțiunilor în „drept de creanță”.

Concret, în cazul „consolidării” valorii nominale a acțiunilor – adică transformarea mai multor acțiuni mici într-una mai mare –, fracțiunile rezultate nu mai sunt tratate ca proprietate, ci doar ca un drept de a primi bani.

Reacția PNL: Proiect pentru protejarea acționarilor

Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat că va depune un proiect legislativ pentru a corecta efectele modificării inițiate de PSD. Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a declarat că noile prevederi nu garantează despăgubirea adecvată a cetățenilor afectați.

„Mecanismul nu este corect și complet. SIF-urile sau societățile comerciale listate la bursă vor avea obligația, sub sancțiune, să informeze absolut toți acționarii care sunt în această situație. Vor fi sancțiuni dure, vom umbla la chestiuni legate de cifra de afaceri, nu ne jucăm. PNL nu este de acord, trebuie să existe obligația informării acționarilor. Vor trebui să comunice nominal fiecărui acționar, au adresele și datele de contact ale acționarilor”, a subliniat Andronache.

Critici privind transparența și impactul legii asupra deținătorilor de acțiuni din anii 90

Deputatul a mai semnalat faptul că procedura administrată de Depozitarul Central, privind obținerea informațiilor despre acțiunile deținute, este „greoaie» și descurajantă pentru mulți dintre cei afectați de această lege.

„Marea Cuponiadă” din anii 90 a fost o inițiativă prin care milioane de români au primit acțiuni la diverse companii de stat. Mulți dintre aceștia și-au vândut ulterior acțiunile, în timp ce alții – conform datelor colectate de Snoop – încă dețin titlurile. Valoarea totală a acțiunilor este considerată confidențială, însă sursele citate de Snoop estimează că miza depășește 100 de milioane de euro.

În ciuda importanței subiectului, legea a fost votată în Parlament fără o evaluare completă a impactului asupra persoanelor afectate sau a valorii acțiunilor. Amendamentul a fost susținut de PSD și votat inclusiv de Sorin Grindeanu, George Simion și Kelemen Hunor.

PNL promite modificări legislative, iar termenul de trei ani devine crucial pentru milioane de români

PNL a anunțat că va depune un proiect de lege pentru a introduce obligații stricte pentru SIF-uri și companiile listate, inclusiv notificarea directă a acționarilor afectați. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, având în vedere că termenul de trei ani pentru revendicarea titlurilor și a despăgubirilor financiare este considerat critic pentru milioane de români

