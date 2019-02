5 lucruri utile de știut înainte să-ți deschizi propriul business

Atunci când un job clasic nu mai este o motivație suficientă, ideea de a deveni tu un proprietar de afacere poate fi extrem de atractivă, în ciuda tuturor necunoscutelor de care te vei lovi. Deschiderea unui business nu va fi niciodată o decizie ușoară. Vei avea nevoie de curaj, de inițiativă, de un plan solid și bine structurat, de răbdare, capacitatea de a munci mult mai mult decât ai făcut-o până acum, la patron, dar și de abilitatea de a învăța foarte repede multe lucruri pe care nu ai apucat să le cunoști până acum.

5 lucruri de știut înainte să-ți deschizi propriul business:

Cine sunt și ce vor clienții tăi

Indiferent de domeniul de activitate, primul pas pe care trebuie să îl faci înainte să îți deschizi propriul business este să îți înțelegi clienții, modelul lor de comportament și ceea ce își doresc ei cu adevărat. Plecând cu aceste date la drum, vei ști care sunt direcțiile pe care le poți lua, dar și care sunt primele probleme pe care vei avea nevoie să le rezolvi. Aceasta deoarece comportamentul consumatorilor dictează de cele mai multe ori și direcțiile firmelor. Spre exemplu, în retail, potrivit unui studiu realizat în 2018 de IHL și Federal Reserve din Statele Unite ale Americii și citat de USA Today, aproximativ 30% din tranzacțiile din acest domeniu au mai fost făcute cu cash, iar trendul eliminării banilor lichizi tinde să se accentueze. De altfel, plata cu cardul este impusă și în România printr-o lege care impune utilizarea POS-ului în funcție de dimensiunea activității unei firme. Alături de aceasta, o firmă este obligată să folosească și o casă de marcat reglementată, pentru a putea înregistra tranzacțiile curente.

Vei avea nevoie de un brand și o misiune

O firmă de succes are nevoie în primul rând de o identitate, indiferent de domeniul de activitate pe care îl reprezintă. Plecând de la identitatea vizuală, brandul trebuie să vorbească mai departe clienților și comunității din care face parte despre intențiile sale și ceea ce vrea să schimbe. Misiunea este un factor critic pentru o poziționare puternică în piață. Nu vinzi mâncare, ci un stil de viață sănătos, nu repari mașini, ci ajuți în păstrarea siguranței pe șosele, nu faci haine pe comandă, ci îți ajuți clienții să își redescopere identitatea. Astfel de mici exemple fac diferența între simpla activitate a unei firme și ceea ce reprezintă în realitate pentru cei care au nevoie de produsele sau serviciile tale.

Cum să te promovezi mai eficient

Promovarea poate fi foarte costisitoare la început de drum, tocmai atunci când resursele sunt destul de limitate. De aceea, o cale mai eficientă de promovare este prin social media. Vei avea nevoie de un site, de o pagină de Facebook a firmei, de un cont pe LinkedIn și eventual de o pagină pe Instagram, în funcție de activitate. Dacă știi cine îți sunt potențialii clienți, prin rețelele de socializare îți va fi mai ușor să investești în publicitatea care va ajunge direct la ei.

Trebuie să pleci cu niște bani la drum

Chiar dacă nu e vorba de mulți bani, trebuie să îți asiguri la început un buget pe măcar un an ca să te asiguri că îți poți finanța activitatea. Cel puțin în perioada în care vei face și erori. În orice caz, nu te gândi că vei putea să ajungi pe profit din primul an, pentru că este foarte puțin probabil. Potrivit unui studiu publicat de Forbes, 80% dintre firmele mici supraviețuiesc primului an, iar aproximativ 45% mai rămân în activitate în următorii patru ani, unul dintre principalele motive fiind imposibilitatea de a se susține financiar.

Cine este concurența ta

Înainte de a-ți deschide un business, ar fi indicat să studiezi piața în detaliu. Cunoașterea concurenței trebuie să fie o prioritate la început, pentru a înțelege care este modelul de afaceri al celorlalte firme, la ce strategie de comunicare au apelat și care sunt direcțiile spre care se îndreaptă. În acest fel, poți învăța din greșelile altora care au început la fel ca tine.

Nu este niciodată ușor să intri în afaceri, să îți deschizi o firmă și să o dezvolți în așa fel încât să devină profitabilă. Totuși, dacă nu faci foarte mulți pași greșiți, mai ales din punct de vedere financiar, există șanse să te dezvolți până când ideea ta de business va fi îndeajuns de stabilă.

