Emanuel Mazăre, unul dintre cei doi elevi medaliați cu aur la Olimpiada Internațională de

Matematică din Australia, este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Al. Odobescu din Pitești.

Acesta lucrează, în medie, în jur de 8-9 ore pe zi la materia preferată. În acest an, Emanuel a

mai luat premiul I atât la Olimpiada Balcanică, cât și la Olimpiada Națională de profil. El vrea să

facă facultatea tot în România.

Povestea Giuliei Andrei, tânăra omorâtă acum doi ani din indiferenţa autorităţilor, cu 53 de

lovituri de cuţit, este scrisă pe Libertatea.ro ca parte a unei serii terifiante. Criminalul Robert

Florea a terorizat-o ani la rând şi i-a lăsat un câine mort la uşă. Acesta a primit închisoare pe

viață. În calendarul pe 2023 al violenţei domestice sunt însemnate 64 de victime ucise.

Nu mai puțin de 13 membri, cu rang de secretar de stat, conduc Consiliul Național pentru

Studierea Arhivelor fostei Securități. Ei câștigă între 16.000 și 22.000 de lei brut în fiecare lună.

Statul plătește anual 2,7 milioane de lei, adică peste 540.000 de euro, deși Guvernul a anunțat

redimensionarea aparatului bugetar și tăierea cheltuielilor publice.

Pentru celor două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale de la Singapore, David

Popovici ar fi primit, oficial, aproape 112.000 de dolari. Sportivul ar fi încasat 40.000 de dolari de

la World Aquatics (Federația Internațională de Înot), 24.000 de dolari de la Agenția Națională

pentru Sport și alte 12.000 de dolari de la Clubul Sportiv Dinamo.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Prețurile la cazare în Cluj-Napoca au explodat în perioada festivalului UNTOLD 2025, care a

început ieri și se încheie duminică. Un apartament obișnuit poate ajunge și la 4.000 de lei pe

noapte. Este tariful echivalent pentru închirierea unui penthouse în Dubai sau pentru o vacanță

decentă de o săptămână în Grecia, relevă un articol de analiză publicat pe Libertatea.ro.

Azi ne oprim aici. Eu sunt Dorin Chioțea și zic că dacă vrei să fii tare, adică informat, trebuie să

intri pe Libertatea.ro. De câteva ori pe zi. Hai România!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE