Emanuel Mazăre, unul dintre cei doi elevi medaliați cu aur la Olimpiada Internațională de
Matematică din Australia, este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Al. Odobescu din Pitești.
Acesta lucrează, în medie, în jur de 8-9 ore pe zi la materia preferată. În acest an, Emanuel a
mai luat premiul I atât la Olimpiada Balcanică, cât și la Olimpiada Națională de profil. El vrea să
facă facultatea tot în România.

Povestea Giuliei Andrei, tânăra omorâtă acum doi ani din indiferenţa autorităţilor, cu 53 de
lovituri de cuţit, este scrisă pe Libertatea.ro ca parte a unei serii terifiante. Criminalul Robert
Florea a terorizat-o ani la rând şi i-a lăsat un câine mort la uşă. Acesta a primit închisoare pe
viață. În calendarul pe 2023 al violenţei domestice sunt însemnate 64 de victime ucise.

Nu mai puțin de 13 membri, cu rang de secretar de stat, conduc Consiliul Național pentru
Studierea Arhivelor fostei Securități. Ei câștigă între 16.000 și 22.000 de lei brut în fiecare lună.
Statul plătește anual 2,7 milioane de lei, adică peste 540.000 de euro, deși Guvernul a anunțat
redimensionarea aparatului bugetar și tăierea cheltuielilor publice.

Pentru celor două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale de la Singapore, David
Popovici ar fi primit, oficial, aproape 112.000 de dolari. Sportivul ar fi încasat 40.000 de dolari de
la World Aquatics (Federația Internațională de Înot), 24.000 de dolari de la Agenția Națională
pentru Sport și alte 12.000 de dolari de la Clubul Sportiv Dinamo.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Prețurile la cazare în Cluj-Napoca au explodat în perioada festivalului UNTOLD 2025, care a
început ieri și se încheie duminică. Un apartament obișnuit poate ajunge și la 4.000 de lei pe
noapte. Este tariful echivalent pentru închirierea unui penthouse în Dubai sau pentru o vacanță
decentă de o săptămână în Grecia, relevă un articol de analiză publicat pe Libertatea.ro.

Azi ne oprim aici. Eu sunt Dorin Chioțea și zic că dacă vrei să fii tare, adică informat, trebuie să
intri pe Libertatea.ro. De câteva ori pe zi. Hai România!

    Momentul în care o dubă a rămas blocată între bariere și a fost lovită în plin de un tren, în Polonia

