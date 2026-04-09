Un francez și-a demolat casa pentru a scăpa de o familie de români care o ocupase ilegal. Locuința, cumpărată în 2021, nu a fost niciodată locuită de proprietar. Acesta a depus o plângere la poliție în 2023 și chiar le-a oferit ocupanților 2.000 de euro pentru a pleca, însă înțelegerea nu a fost respectată. Proprietarul a recurs la demolare după ce a observat că locuința era goală într-un anumit moment.

Ruxandra Ivan, conferențiară la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, susține în Libertatea că parteneriatul României cu SUA mai valorează cât hârtia pe care a fost scris. „România nu a mai avut, pur și simplu, obiective de politică externă. Nu a mai avut un profil, altul decât cel de aliniere cu America. Din considerente bugetare s-au abandonat zone importante de influență în Africa și în Orientul Mijlociu”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 7 aprilie, pentru Libertatea, că își dorește ca în România să nu mai existe căsătorii forțate. „Această tradiție practicată încă în anumite comunități de romi va fi interzisă și pedepsită cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Mamele minore trebuie să devină o istorie tristă”.

Potrivit unui studiu realizat de carVertical, 58,2% dintre mașinile verificate în România prin rapoarte de istoric auto au fost avariate în trecut. Unele vehicule sunt avariate într-o țară, cumpărate la licitații, reparate ieftin și apoi exportate în altă țară, unde istoricul lor este mai greu de urmărit. În majoritatea cazurilor este vorba despre daune mai mici, care nu schimbă radical starea tehnică a mașinii.

Primăria Iași a cerut în ianuarie 2025, transformarea în ore de muncă în folosul comunității a 1.677 de amenzi aplicate Monicăi G., una dintre cele mai vechi prostituate din oraș, informează Ziarul de Iași. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 952.465 de lei, iar femeia a fost declarată insolvabilă, neavând venituri oficiale sau bunuri care să poată fi executate silit.

