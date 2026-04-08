Ce arată studiul

Potrivit analizei realizate de carVertical, 58,2% dintre mașinile verificate în România prin rapoarte de istoric auto au fost avariate în trecut. În majoritatea cazurilor este vorba despre daune mai mici, care nu schimbă radical starea tehnică a mașinii, dar studiul atrage atenția că pe piață circulă și vehicule care au trecut prin accidente mult mai serioase.

Datele arată că 1,3% dintre mașinile avariate verificate în România aveau daune evaluate la cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. În limbaj simplu, asta înseamnă mașini lovite atât de puternic încât, în multe situații, asigurătorii ajung să le considere pierderi economice totale.

Cât înseamnă, concret, o daună gravă

Studiul vine și cu o explicație utilă pentru a înțelege dimensiunea reală a acestor costuri. Pentru mașinile din segmentul accesibil, precum Dacia, Renault sau Peugeot, o daună gravă poate însemna reparații de câteva mii de euro. În schimb, la mărci premium precum BMW sau Mercedes-Benz, valoarea lucrărilor poate urca fără probleme la zeci de mii de euro.

Această diferență contează mult în piața second-hand, pentru că o mașină premium reparată după un accident serios poate părea, la prima vedere, o achiziție bună, mai ales dacă este vândută la un preț atractiv. În realitate, costul inițial mic poate ascunde o istorie extrem de scumpă.

Cum revin aceste mașini în piață

Studiul explică un mecanism cunoscut de ani de zile pe piața auto. Unele vehicule sunt avariate într-o țară, cumpărate la licitații, reparate ieftin și apoi exportate în altă țară, unde istoricul lor este mai greu de urmărit. carVertical notează că acest comerț transfrontalier funcționează într-o zonă gri de reglementare și că fluxul este, de regulă, din Vest spre statele din Europa de Est, unde costul reparațiilor este mai mic.

Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical, explică foarte direct cum funcționează acest traseu: „După un accident, asigurătorii le oferă deseori proprietarilor posibilitatea să aleagă între repararea mașinii sau acceptarea despăgubirilor. Unii vânzători profită de această oportunitate acceptând despăgubirile și păstrând mașina pe care ulterior o repara cât mai ieftin posibil pentru a o vinde rapid.”

Importurile cresc riscul pentru cumpărători

Datele primite arată că 60,7% dintre mașinile verificate în România au fost importate din străinătate, în timp ce 39,3% au circulat local. Asta nu înseamnă automat că orice mașină adusă din afară este problematică, dar studiul sugerează clar că traseul internațional face istoricul mai greu de urmărit și lasă mai mult loc pentru surprize neplăcute. Informația apare în mesajul transmis de companie către presă, care leagă direct ponderea mare a importurilor de riscul ca unele mașini grav avariate să ajungă din nou pe drumurile din România.

Un alt detaliu important din analiză este că 91,7% dintre mașinile avariate verificate în România au avut daune de sub 20% din valoarea lor. Cu alte cuvinte, cele mai multe înregistrări de daune sunt pentru incidente mai mici. Totuși, exact acea categorie mai mică de vehicule grav avariate este cea care ridică cele mai mari probleme de siguranță și de cost pentru cumpărători.

Ce spun cei din piață

În comunicatul transmis presei, Răzvan Moldovan, manager la PLUS AUTOTRADE, spune că mașinile importate din SUA pot părea foarte tentante pentru cumpărătorii neavizați, mai ales când sunt relativ noi, au kilometri puțini și un preț atractiv. El avertizează însă că, „în proporție de aproape 100%, aceste mașini au suferit daune majore, rezultate din incendii, inundații sau accidente grave, care au făcut ca valoarea lor economică să tindă spre zero. Sunt cumpărate la licitații, importate, reparate și propuse la vânzare în Europa, fără detalii despre istoricul lor”.

Și din zona asigurărilor vine același semnal. Paul Zarzara, vicepreședinte Asirom, spune că „este nevoie de o mai mare transparență și de instrumente avansate care să permită analiza completă a istoricului autovehiculelor”. El adaugă că astfel de instrumente sunt esențiale „pentru a preveni fraudele, pentru a crește acuratețea valorilor de despăgubire și pentru a accelera gradul de automatizare în gestionarea dosarelor de daună”.

Tot Matas Buzelis atrage atenția și asupra unei probleme mai largi: „Nu există un sistem european unificat care să permită urmărirea istoricului vehiculelor peste granițe.” În lipsa unei astfel de baze comune, traseul unei mașini avariate devine mai greu de urmărit exact atunci când trece dintr-o țară în alta.

România nu este singurul caz

carVertical arată că ponderea mașinilor grav avariate diferă mult de la țară la țară. Cele mai mari procente din Europa apar, potrivit studiului, în Italia, unde 7,8% dintre vehiculele verificate au avut daune de peste jumătate din valoarea lor de piață, urmată de Germania cu 7,7%, Suedia cu 5,8% și Spania cu 4,5%.

Analiza atrage atenția și asupra unei idei foarte răspândite printre cumpărători: aceea că o mașină venită din Germania sau, în general, din Europa de Vest este automat o alegere mai sigură. Studiul spune exact contrariul: reputația bună a unor astfel de piețe nu ar trebui confundată cu o garanție că mașina nu a fost lovită grav în trecut.

Ce ar trebui să verifice un cumpărător

Mesajul final al studiului este destul de clar. Oricine vrea să cumpere o mașină rulată ar trebui să înceapă cu verificarea istoricului și să continue cu o inspecție într-un service autorizat. carVertical spune că nu există un sistem european unificat care să permită urmărirea completă a istoricului unui vehicul peste granițe, motiv pentru care riscul rămâne ridicat mai ales în cazul mașinilor importate.

Pe o piață unde prețul mic vinde repede, problema este că un vehicul reparat ieftin poate părea, la suprafață, o afacere bună. În realitate, costul real poate apărea mai târziu, fie în reparații suplimentare, fie într-un nivel de siguranță mult sub ce crede cumpărătorul că a plătit.

Cum a fost realizat studiul

carVertical precizează că analiza se bazează pe date din rapoartele de istoric auto cumpărate de utilizatori între 1 iulie 2024 și 6 noiembrie 2025. Vehiculele cu daune evaluate la 50% sau mai mult din valoarea lor de piață au fost clasificate drept grav avariate.