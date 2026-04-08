„Mamele minore, sub 16 ani adică, trebuie să devină o istorie tristă. Nu trebuie să rămână o realitate în România anului 2026. Dacă faci copii la 13 ani, cum se întâmplă, șansele tale în viața profesională sunt zero. Nu există niciun CEO de bancă sau de mare companie sau un om de mare succes profesional pe care să-l cunoaștem și care să vină dintr-o căsătorie la 12 ani, cu o sarcină la 13”, a declarat Florin Manole pentru Libertatea.

Practic, în acest moment, există două proiecte referitoare la acest subiect: unul al Ministerului Justiției și unul al ministrului PSD al Muncii, Florin Manole, inițiat alături de ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, și de alți semnatari.

Aceste proiecte, care au ajuns în Parlament în momente diferite, urmează să se contopească. Conform procedurii parlamentare, proiectele se vor întâlni în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, vor fi discutate împreună și se va scoate la finalul procedurii un singur proiect, care va include diferite amendamente.

Unul dintre proiecte prevede sancțiuni clare, prin modificarea Codului Penal. Astfel, obligarea unei persoane să se căsătorească se va pedepsesi cu închisoare de la 3 la 7 ani. Aceeași pedeapsă va primi și obligarea unui minor sub 16 ani să conviețuiască cu o altă persoană într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți.

Mai mult, dacă fapta este săvârșită asupra unui minor, limitele pedepsei se majorează cu o treime. Foarte important, și tentativa se pedepsește, mai prevede unul dintre proiecte.

Deocamdată nu există un termen limită pentru adoptarea legii, dar cu siguranță va fi adoptată cel mai târziu în 2027, pentru că este vorba despre o directivă europeană care trebuie transpusă în legislația română.

Unii romi nu sunt de acord: „Vrem să ne ținem tradiția”

Dorin Cioabă, cunoscut drept „Regele romilor”, a spus anul trecut la TVR că nu i se pare o idee bună. „Este o lege care aduce foarte mare revoltă în comunitățile noastre tradiționale. Conviețuire nu înseamnă căsătorie, se rezumă și la o prietenie. Dar legea asta nu se referă doar la căsătoriile timpurii ci se refera și la logodnă”, a afirmat Cioabă.

Mai mult, unul dintre membrii comunităților de romi a spus toamna trecută la ProTV că nu este de acord cu o lege care interzice căsătoriile la vârste fragede: „Vrem să ne ținem tradiția, nu însurăm copiii la 12-13 ani. Nu obligăm, este un abuz legea asta. Că este o logodnă, o pețanie și se plac copiii nu este o problemă grea, noi vrem să fie învățate să aibă un bărbat, copii, familie”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat însă pentru Libertatea: „M-am întâlnit și cu ONG-uri pro și cu ONG-uri contra și la finalul procedurii parlamentare, care nu va fi grăbită, că nu vrem să supărăm pe nimeni, vom avea un proiect care va trece dincolo de orice interese pentru a proteja o valoare fundamentală, și anume interesul primordial al copilului. Inclusiv când e vorba de copii căsătoriți forțat, interesul lor este să stea cât mai mult la școală, să aibă o viață cât mai bună”.

Eu cred că, dincolo de ce spune orice, există un numitor comun. Sunt convins că toate părțile implicate în conversația asta publică au un interes comun din protecția drepturilor copilului. Cine are un interes în protecția drepturilor copilului e binevenit la masă, inclusiv cu propuneri de modificare. Cine nu are și nu dovedește interes în protecția drepturilor copilului, nu numai că n-are un loc la masă, dar se opune și legi. Că legea protejează drepturile copilului deja. Ministrul Muncii, Florin Manole:

Alții au altă părere: „Nu toate tradițiile merită să fie păstrate. Cele care rănesc trebuie lăsate în urmă”

Petrică Dulgheru, director executiv REDI International, cea mai mare organizație roma din Europa care se ocupă cu antreprenoriat și dezvoltare economică, vede lucrurile altfel.

„E un pas important și care trebuia făcut de mult dar unora nu le-a păsat, altora le-a fost frică. Interzicerea căsătoriilor forțate transmite un mesaj clar: oricine, mai ales copiii nostri, trebuie să aibă dreptul să-și aleagă singuri viața. Nicio tradiție nu ar trebui să ia asta de la cineva, mai ales de la copii. Ca părinte de 3 fete de 8, 12 si 14 nu îmi doresc să le controlez deciziile, ci să le ofer șansa de a alege”, a spus Petrică Dulgheru pentru Libertatea.

Și a făcut o precizare importantă: „Nu toate tradițiile merită să fie păstrate. Cele care rănesc trebuie lăsate în urma”. REDI International lucrează cu peste 3500 de romi din regiune și anul acesta împlinește 10 ani de la fondare.

La rândul său, Alin Banu, Director Național Roma for Democracy, a explicat pentru Libertatea: „Există o diferență importantă între abuz și tradiție. Legea trebuie să intervină ferm acolo unde există constrângere, exploatare sau lipsă de consimțământ real. Dar o abordare care tratează toate situațiile prin aceeași lentilă penală poate crea efecte nedorite: stigmatizare, neîncredere în instituții și retragerea comunităților din dialogul public”.

„În loc să construim politici „despre” comunități, ar trebui să învățăm să le construim „împreună cu” ele. Liderii tradiționali, familiile și tinerii trebuie să fie parte a soluției, nu doar subiectul sancțiunii. Mai mult, este necesar să privim cauzele din spatele acestor practici. În multe cazuri, ele sunt strâns legate de sărăcie, insecuritate și lipsa alternativelor reale. A cere schimbare fără a oferi opțiuni, educație accesibilă, siguranță economică, încredere în instituții, înseamnă a cere imposibilul, ceea ce susțin si solicită liderii acestei comunități”, a subliniat el.

Reamintim că, în 2021, România avea cel mai mare număr de mame minore din Uniunea Europeană, adică peste 8.000, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Cele mai multe, adică aproape 3.500, aveau 17 ani, 2.400 aveau 16 ani, 1.400 aveau 15 ani şi 745 aveau între 10 şi 14 ani.

Spre comparație, în Uniunea Europeană, numărul mamelor minore era de aproape 28.000, dintre care 14.000 aveau 17 ani.