Apple pregătește trei noi device-uri care vor funcționa ca „ochii și urechile” iPhone-ului tău. Cel mai controversat este un pandantiv inteligent care se prinde de haine și folosește o cameră pentru a-i oferi lui Siri context vizual despre tot ce faci. Dar planurile nu se opresc aici! Apple lucrează și la o pereche de ochelari smart fără ecran, dar cu camere ultra-performante, capabili să recunoască obiecte în timp real și să îți ghideze pașii prin oraș. Primele lansări sunt așteptate începând cu 2027. Sună ca un episod din Black Mirror sau chiar avem nevoie de ele?

Google a anunțat că pe 12 și 13 mai va avea loc conferința I/O 2026, în direct din California. Este momentul în care aflăm totul despre Android 17 și noile funcții care vor ajunge pe telefoanele Pixel, Samsung și nu numai. Miza din acest an este uriașă: Google vrea să demonstreze că este lider absolut în Inteligența Artificială, pregătind replici tăioase pentru inovațiile celor de la Apple.

Criza globală de cipuri lovește din nou, dar de data aceasta din cauza exploziei Inteligenței Artificiale. Giganți precum Nvidia și Google „fură” stocurile de memorie RAM, lăsând producătorii de console să stea la coadă. Rezultatul? Lansarea PlayStation 6 ar putea fi amânată până în 2028 sau chiar 2029, o lovitură uriașă pentru fanii Sony. Nici tabăra Nintendo nu stă mai bine. Deși Switch 2 este așteptat anul acesta, președintele companiei avertizează că prețul ar putea fi mult mai mare decât ne-am fi dorit.

Apple pregătește o schimbare majoră de design pentru iPhone 18 Pro: Dynamic Island ar putea fi redus semnificativ, după ce inginerii au reușit să mute senzorii Face ID sub ecran. Dar marea vedetă va fi camera foto de 48 de megapixeli, care primește în premieră o diafragmă variabilă. Asta înseamnă fotografii profesionale, indiferent de lumină, exact ca pe aparatele DSLR. În plus, „sub capotă” vom găsi noul cip A20 Pro, construit pe un proces de doar 2 nanometri. Rezultatul? O viteză amețitoare și o autonomie a bateriei care ar putea stabili un nou record.

O investigație a dezvăluit că semnele că TikTok te urmărește sunt ascunse pe mii de site-uri, iar aplicația colectează pe ascuns adrese IP, istoricul de navigare și chiar date sensibile despre sănătate sau achiziții. Experții în securitate numesc asta o „operațiune secretă”, deoarece mulți utilizatori habar nu au că datele lor ajung în serverele gigantului chinez ByteDance. Deși TikTok susține că datele sunt folosite doar pentru rapoarte, specialiștii recomandă folosirea browserelor care blochează trackerele, precum DuckDuckGo sau Brave.

