Compania dezvoltă ochelari inteligenți, AirPods cu camere și „capacități extinse de inteligență artificială”, precum și un „pandantiv care poate fi prins de o cămașă sau purtat ca un colier”.

Device-uri bazate pe Siri și AI

Toate cele trei device-uri sunt construite în jurul Siri și vor folosi „context vizual pentru a efectua acțiuni”. Aceste produse vor funcționa împreună cu un iPhone și vor include camere.

Totuși, AirPods-urile și pandantivul vor avea camere cu rezoluție mai mică, dedicate exclusiv funcțiilor AI și nu capturii de imagini sau videoclipuri.

În schimb, ochelarii vor fi „mai avansați și mai bogați în funcții”, având camere de calitate superioară. CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat în cadrul unei întâlniri cu angajații din această lună că firma lucrează la categorii noi de produse bazate pe inteligență artificială.

„Lumea se schimbă rapid, iar de aceea Apple investește în tehnologii noi”, a spus Cook.

Pandantiv pentru iPhone, o idee controversată

Pandantivul, descris de unii angajați drept „ochii și urechile iPhone-ului”, va include o cameră și un microfon pentru interacțiunea cu Siri.

Potrivit zvonurilor, acesta va avea o putere de procesare mai mică decât un Apple Watch, fiind mai apropiat de AirPods din acest punct de vedere.

Bloomberg mai subliniază că produsul va fi lansat anul viitor, dacă nu va fi anulat între timp. Totuși, ideea unui astfel de device a fost testată anterior de compania Humane (cu al său AI Pin), cu rezultate dezastruoase.

Mulți se întreabă de ce acest pandantiv este necesar, având în vedere că funcționalitățile sale ar putea fi îndeplinite de un iPhone sau un smartwatch.

Ochelari smart fără ecran, dar cu AI avansat

Ochelarii inteligenți de la Apple sunt așteptați tot în 2027 și vor include microfoane, difuzoare și camere, dar nu un ecran.

Apple intenționează să diferențieze acest produs de ochelarii Ray-Ban Meta prin utilizarea unor camere de calitate superioară și un design mai premium.

Ramele vor fi concepute intern, în diverse dimensiuni și culori. În plus, device-ul va include două camere: una dedicată imaginilor de înaltă rezoluție și alta pentru „viziunea computerizată”.

Apple descrie această tehnologie ca fiind similară cu cea utilizată în Vision Pro, oferind context ambiental pentru a interpreta mai precis mediul înconjurător și a măsura distanțele între obiecte.

Ce vrea Apple să obțină cu aceste produse

Scopul ochelarilor este de a funcționa ca un însoțitor AI pentru întreaga zi, fiind capabili să recunoască obiecte în timp real și să ofere asistență pentru sarcini zilnice.

De exemplu, aceștia vor putea adăuga automat evenimente în calendar dintr-un poster sau să creeze memento-uri contextuale, cum ar fi să-ți reamintească despre ceva care ți-a plăuct, atunci când privești un raft specific într-un magazin.

În navigare, Siri va ghida utilizatorul pe baza reperelor din lumea reală, descriind clădiri sau vehicule înainte de a sugerează o direcție.

Cu toate acestea, confortul oferit de aceste funcții trebuie să depășească capacitatea de utilizare a unui smartphone, iar designul ochelarilor va juca un rol esențial în succesul lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE