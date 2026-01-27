„Este un obiectiv realist, dar extrem de dificil”

Zelenski a explicat că sarcina unităților ucrainene este de a provoca pierderi armatei ruse care să depășească constant capacitatea Moscovei de a trimite trupe noi pe front în fiecare lună.

Today, over 80 percent of Russian targets are destroyed by drones, most of which are made in Ukraine. Last year alone, 819,737 Russian targets were hit by drones. In December 2025, our units neutralized 35,000 occupiers – killed and badly wounded. Over ten years of war in… pic.twitter.com/aYugxXWh8u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2026

„Când vine vorba de aproximativ 50.000 de pierderi rusești pe lună, acesta este nivelul optim. Este o sarcină foarte dificilă, dar tocmai acesta este nivelul la care Rusia va începe să reconsidere ce face și pentru ce luptă”, a spus președintele Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în timpul prezentării inițiativei de evaluare a eficacității unităților de drone și a punctelor electronice utilizate de armata ucraineană și au întărit spusele ministrului apărării al Ucrainei, Mikhail Fedorov, care vorbea de aceeași strategie pentru a forța Rusia spre pace.

Dronele au primit rolul principal

Șeful statului ucrainean a precizat că atingerea acestui obiectiv este responsabilitatea Ministerului Apărării, a armatei și a tuturor structurilor din cadrul Forțelor de Apărare și Securitate.

Potrivit lui Zelenski, rezultatul poate fi obținut în principal prin utilizarea dronelor de diferite tipuri, prin analiză detaliată a operațiunilor de luptă și printr-un nivel ridicat de instruire și coordonare între unități. Iar experiența celor mai eficiente unități de drone trebuie extinsă la nivelul întregii armate. Totuși, el a atras atenția că numărul pierderilor rusești nu poate fi singurul obiectiv.

Zelenski a spus că Ucraina trebuie să își crească capacitatea de control al spațiului dincolo de linia frontului, pentru a lovi logistica inamicului, operatorii de drone și capacitatea generală de luptă a forțelor de ocupație.

Ucraina cere mai multe interceptoare împotriva dronelor rusești

Liderul de la Kiev a mai declarat că este esențială dezvoltarea protecției împotriva dronelor Shahed, a altor drone de atac și a dronelor de recunoaștere folosite de Rusia.

„Evoluția interceptoarelor noastre nu trebuie să rămână în urma schimbărilor din dronele de atac rusești. Ucraina trebuie să își mențină poziția de lider și să câștige în fiecare ciclu de dezvoltare tehnologică”, a subliniat Zelenski, adăugând că armata ucraineană are nevoie de mai multe astfel de sisteme.

Potrivit președintelui ucrainean, în decembrie 2025, forțele ucrainene au provocat aproximativ 35.000 de pierderi armatei ruse. Zelenski a făcut și o comparație istorică: în cei zece ani de război din Afganistan, armata sovietică a pierdut doar jumătate din numărul de militari pierduți de Rusia într-o singură lună de război în Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE