În seara de 5 octombrie, pe rețelele de socializare a început să fie distribuit masiv un videoclip despre care se spune că surprinde 500 de oameni mobilizați în regiunea Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Bărbații înarmați din videoclip se plâng că li s-au dat arme, dar nu au fost repartizați în vreo unitate militară și că trăiesc de o săptămână „în condiții bestiale”, cumpărându-și singuri hrana.

Nu se știe cine a filmat videoclipul, dar jurnalistul Radio Liberty Mark Krutov a observat că unul dintre bărbații din videoclip poartă simbolurile PMC Wagner, iar un altul este un moscovit, Serghei Surkov, care înregistrase deja un videoclip despre problemele în armată cu aproximativ o săptămână în urmă.

„Acum suntem în regiunea Belgorod. Suntem 500 în zonă, cu arme. Dar, în același timp, nu suntem repartizați absolut niciunei unități. Timp de o săptămână am trăit în condiții bestiale, absolut bestiale. Fără sprijin material, alocație monetară, absolut nimic.

De asemenea, nu se știe cine unde merge, la ce unitate sunt repartizați. Avem arme la îndemână, dar nu sunt înregistrate pe numele nostru. Acesta este articolul 222 din Codul penal al Federației Ruse.

Nimeni nu are nevoie de noi, absolut zero pregătire. Mâncăm ceea ce cumpărăm pentru noi înșine, am cheltuit al naibii de mulți bani doar ca să mâncăm și nu mai vorbim de muniție”, spun soldații în videoclip.

