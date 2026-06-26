Aproape 1.000 de posturi vacante la Spitalul Județean Botoșani

„Am depus un memorandum la Guvernul României pentru a ne fi aprobat şi am solicitat scoaterea la concurs a unui număr de 51 de medici, 254 de asistenţi medicali, 448 de oameni personal auxiliar sanitar – brancardieri, infirmiere – şi TESA, 131 de posturi. Deci, în total, am solicitat 991 de posturi“, a explicat Corneliu Prepeliţă pentru News.ro.

Managerul a precizat că posturile solicitate sunt vacante, nu temporar vacante, iar nevoia este stringentă, având în vedere plecările semnalate de la începutul anului 2026.

„De la 1 ianuarie 2026 până astăzi au plecat 6 medici, 15 asistenţi medicali şi un fizician medical. A fost un deces al unei doamne doctor, restul plecărilor s-au produs prin pensionare. Au fost şi câteva demisii – doi medici rezidenţi, care au luat specialitatea şi au ales alte opţiuni“, a detaliat managerul.

Printre cele mai afectate domenii se numără radiologia şi medicina de urgenţă. „Cel mai dificil este la asistenţi şi personal medical auxiliar. Fără îndoială, mai avem nevoie de medici. Este problema medicilor radiologi, care este una generală, nu doar la Spitalul Judeţean. În Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), de asemenea, avem posturi vacante atât pentru medici, cât şi pentru asistenţi“, a spus Corneliu Prepeliţă.

Managerul a adăugat că este nevoie urgentă de cel puţin 12 medici de medicină de urgenţă pentru a răspunde cerinţelor tot mai mari.

„Până acum nu au fost probleme, medicii s-au mobilizat şi am reuşit să asigurăm continuitatea activităţii medicale, dar avem nevoie de resurse suplimentare pentru a face faţă solicitărilor“, a explicat el.

Numărul pacienţilor este în creştere

„97% dintre pacienţii care vin la Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani sunt din judeţul Botoşani. Este principalul furnizor de servicii medicale din zonă“, au precizat reprezentanţii unităţii medicale.

Unul dintre principalele obstacole în calea angajărilor este legislaţia actuală. „Anul trecut, legislaţia a fost modificată şi s-a permis angajarea pentru posturile vacantate în 2025. Acum, singura posibilitate este să angajezi 15% din cei plecaţi – un singur post la fiecare 15 plecări, exceptând posturile unice. O deblocare a posturilor ar fi o adevărată gură de oxigen pentru spital”, a subliniat Corneliu Prepeliţă.

Sprijin pentru atragerea tinerilor medici

Conform managerului, Spitalul Judeţean Botoşani încearcă să atragă tineri medici oferindu-le sprijin concret, inclusiv o primă de instalare echivalentă cu un salariu şi locuinţe de tip ANL, în colaborare cu Consiliul Judeţean. „Chiar săptămâna trecută, un tânăr medic specialist a primit o locuinţă ANL. Sunt convins că Guvernul va găsi o soluţie pentru a debloca aceste posturi, fie prin memorandum, fie printr-o intervenţie legislativă. Este un real ajutor, având în vedere că ne confruntăm cu o lipsă acută de medici“, a mai spus Corneliu Prepeliţă.

Pe lângă deficitul de cadre medicale, spitalul se confruntă şi cu o lipsă de personal TESA, precum şoferi şi ingineri. „Spitalul Judeţean are multe proiecte în derulare, inclusiv europene, care necesită susţinere tehnică. Până acum am făcut faţă prin efortul personalului, dar este limpede că avem nevoie de mai mult sprijin“, a afirmat managerul spitalului.

În pofida dificultăţilor, Corneliu Prepeliţă rămâne optimist, subliniind că unitatea medicală din Botoşani continuă să fie un centru atractiv pentru tinerii medici. „Am observat că Spitalul Judeţean este o ofertă bună pentru tinerii medici, având în vedere dotarea şi profesionalismul cadrelor medicale de aici. Mulţi dintre ei vin să discute cu medicii şefi de secţie înainte de a aplica la concurs şi pleacă încântaţi de atmosfera de lucru“, a concluzionat acesta.

În 2025, Spitalul Judeţean Botoșani a înregistrat 63.786 de prezentări la Unitatea de Primiri Urgenţe. Anul acesta, până la 24 iunie, au fost deja 31.807 prezentări, iar numărul externărilor din aceeaşi perioadă a ajuns la 19.662, conform datelor furnizate de spital.

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