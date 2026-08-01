Tânăr prins făcând drifturi pe bulevardul Beijing din București

Potrivit Brigăzii Rutiere, tânărul a fost oprit în urma unei acțiuni desfășurate în noaptea de 31 iulie spre 1 august, împreună cu inspectori ai Registrului Auto Român (RAR).

Polițiștii spun că șoferul „a adoptat un comportament agresiv prin realizarea intenționată a unui derapaj control în scopul întoarcerii sau rotirii autovehicului („drifturi”)”.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că mașina avea „modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare a noxelor care nu sunt în concordanță cu datele tehnice ale vehiculului”.

Tânărul a primit o amendă de 3.027,5 lei, iar certificatul de înmatriculare a fost reținut.

De asemenea, șoferul a rămas și fără permis.

16 amenzi și mai multe certificate reținute

În cadrul acțiunii desfășurate în noaptea de 31 iulie spre 1 august, polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei.

Dintre acestea, 15 au vizat modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare, iar una a fost aplicată pentru comportament agresiv în trafic.

Au fost reținute șase certificate de înmatriculare și trei seturi de plăcuțe, precum și un permis de conducere pentru comportament agresiv („drifturi”).

Un alt șofer, în vârstă de 35 de ani, a fost amendat cu 1.297,5 lei, după ce polițiștii au constatat modificări neomologate la sistemul de evacuare al mașinii pe bulevardul Aviatorilor.

Brigada Rutieră anunță că astfel de controale vor continua în perioada următoare.

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