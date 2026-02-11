Ce modele sunt vizate

Aproape 575.000 de posesori de BMW din întreaga lume ar putea fi nevoiți să treacă pe la service, conform raportărilor kfz-Betrieb.

Defecțiunea afectează o gamă largă de modele din portofoliul mărcii: de la coupe-uri (Seria 2, 4) și limuzine (Seria 3, 5, 7), până la modele de nișă precum Seria 6 Gran Turismo, roadster-ul Z4 și popularele SUV-uri din familia X (X4, X5, X6).

Experții BMW au identificat cauza problemelor la un solenoid defect, piesa responsabilă de gestionarea fluxului electric într-un circuit. Uzura prematură a acestui comutator, apărută după utilizări repetate, poate îngreuna sau chiar bloca pornirea vehiculului.

Avertizare pentru șoferi

Mai grav, există riscul producerii unui scurtcircuit care să ducă la supraîncălzirea demarorului. În cel mai rău scenariu, acest fenomen poate declanșa un incendiu în timpul mersului, motiv pentru care BMW le recomandă șoferilor să nu lase niciodată motorul pornit nesupravegheat.

BMW avertizează că problema tehnică afectează mașinile fabricate între iulie 2020 și iulie 2022. Mai mult, compania subliniază că sunt expuse riscului și unitățile care au fost echipate retroactiv cu componente defecte în timpul unor intervenții în service.

Constructorul nu este la prima alertă de acest fel; în toamna anului trecut, sute de mii de mașini au fost rechemate din cauza unui defect similar la demaror. Dacă acum problema este de natură electrică (solenoidul), în cazul precedent de vină a fost coroziunea provocată de pătrunderea apei în interiorul piesei.

