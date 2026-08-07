Majoritatea respinge cedarea Donbasului

Sondajul, desfășurat între 20 iulie și 3 august pe un eșantion de 974 de persoane din teritoriile controlate de Ucraina, a fost publicat pe 7 august. Rezultatele reflectă complexitatea opiniilor publicului ucrainean în contextul unui conflict care afectează țara de mai bine de doi ani.

Potrivit datelor, 33% dintre respondenți ar fi dispuși să renunțe la regiunile Donețk și Luhansk, dar majoritatea consideră că o astfel de decizie ar fi extrem de dificilă. Pe de altă parte, 59% ar susține o înghețare a luptelor pe actuala linie a frontului, cu condiția să primească sprijin financiar și militar semnificativ. Totuși, această opțiune este privită cu reticență de mulți dintre cei care o susțin, în timp ce 31% se declară categoric împotrivă.

Sprijinul pentru continuarea luptei este în creștere

Majoritatea ucrainenilor nu se așteaptă ca războiul să se termine curând. Aproximativ 45% dintre participanți estimează că ostilitățile ar putea continua până în a doua jumătate a anului 2027. Doar 21% cred că pacea va fi restabilită până la sfârșitul acestui an, iar 15% estimează că războiul s-ar putea încheia în prima jumătate a anului 2027. Restul de 19% au rămas indeciși.

În ciuda incertitudinii legate de durata conflictului, sprijinul pentru continuarea luptei până la finalizarea războiului a crescut semnificativ. Dacă în aprilie 2026 doar 48% dintre ucraineni susțineau această poziție, acum procentul a urcat la 61%.

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