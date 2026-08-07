O intervenție neobișnuită și complicată a avut loc la spitalul din Târgu Mureș, unde salvatorii au sprijinit echipa medicală în salvarea copilului. Vineri, 7 august 2026, Andrei și Casian din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați pentru sprijin de descarcerare în cazul unui copil care își prinsese mâna dreaptă într-o mașină de tocat.

„Copilul a fost transportat de la Reghin cu ambulanța, iar la sosirea în UPU-SMURD Târgu Mureș a fost evaluat și preluat în zona roșie. Pentru că extragerea membrului putea provoca o hemoragie importantă, s-a luat decizia ca intervenția să fie realizată în condiții controlate, direct în blocul operator al Pediatriei”, au transmis reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

După ce copilul a fost anesteziat, pompierii au intrat în sala de operație și au început intervenția pentru îndepărtarea mașinii de tocat, sub coordonarea medicului de chirurgie plastică.

Intervenția a fost dificilă, dar s-a încheiat cu succes, iar copilul a rămas în continuare sub supravegherea medicilor.

„Uneori, cea mai importantă victorie a unui pompier nu se măsoară în incendii stinse sau oameni descarcerați. Se măsoară într-o viață pentru care ai făcut tot ce ți-a stat în putere. Respect pentru colegii noștri care, dincolo de uniformă, au fost astăzi parte dintr-un efort comun pentru salvarea unui copil”, a precizat DSU.

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