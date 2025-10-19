Doar unul din trei refugiați are un loc de muncă

În februarie 2023, peste 1,25 milioane de ucraineni se aflau în Germania. Sondajul INSA, comandat de publicația Bild, arată că doar unul din trei refugiați are un loc de muncă.

Germania plătește anual 6,3 miliarde de euro în beneficii sociale pentru 700.000 de ucraineni. 66% dintre cei chestionați se opun acordării acestor beneficii refugiaților ucraineni.

Potrivit datelor ONU, 5,7 milioane de ucraineni rămân în străinătate după invazia Rusiei din 2022. Germania este cea mai mare țară gazdă pentru această populație de refugiați.

Atitudinile față de refugiații ucraineni se schimbă

Sondajul arată că atitudinile față de refugiații ucraineni se schimbă la nivel global, notează Kyiv Independent.

Un sondaj din februarie realizat de think tank-ul ucrainean Center for Economic Strategy a constatat că procentul ucrainenilor din străinătate care intenționează să se întoarcă acasă a scăzut de la 74% la 43% în ultimii doi ani.

Cu toate acestea, datele ONU arată că numărul ucrainenilor din străinătate a scăzut cu peste un milion de la începutul anului 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE