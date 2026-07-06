Deportările – crime planificate în cele mai mici detalii

„Acum 77 de ani, noaptea, copii mici, bătrâni, femei și bărbați au fost luați din casele lor, cu arma la tâmplă, și urcați în vagoane de vite. Noi suntem urmașii acestor oameni”, a reamintit Maia Sandu cu ocazia unei ceremonii de comemorare a victimelor celui de-al doilea val al deportărilor sovietice din 1949, desfășurată în scuarul Gării Feroviare din Chișinău, la monumentul „Trenul Durerii”.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că regimul sovietic a vrut „să le ia limba, identitatea și demnitatea” bunicilor noștri. „Regimul sovietic nu suporta identitatea popoarelor. Și operațiunile de deportare nu au fost un episod accidental. Erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu calendare de execuție și cu scopul de a distruge orice formă de rezistență”, a declarat Maia Sandu, citată de Moldpres.

„Le-au luat casele, dar ei și-au construit case acolo unde au ajuns, pentru că bunicii noștri știau că o casă trebuie construită cu mâinile proprii, nu furată mișelește. Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i în gropi comune. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria și numele copiilor, care l-au dus mai departe către copiii lor, iar azi noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor”, a subliniat ea.

Avertisment în privința politicii imperialiste a Kremlinului

Maia Sandu a subliniat că basarabenii și-au păstrat și limba și identitatea „prin cântec, prin credință, prin hore, doine și bocete de jale”. „Avem limbă și avem identitate și, de fiecare dată când au încercat din nou să ni le distrugă, le-am apărat”, a spus ea, exprimându-și tristețea că „unii rătăciți” n-au învățat lecțiile istoriei și „ridică în slăvi călăul strămoșilor noștri”.

Maia Sandu a avertizat totodată în legătură cu pericolul reprezentat de politica imperialistă a Rusiei. „Istoria se repetă sub ochii noștri. Ce a făcut odată puterea sovietică le face Rusia lui Putin azi ucrainenilor și va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Nu există alt motiv. Rusia ucide oameni nevinovați, îi deportează și îi înfometează, pur și simplu, pentru că poate. Tocmai de aceea, solidaritatea noastră nu este opțională. Trebuie să ajutăm Ucraina. Cum putem și să convingem Europa să ajute Ucraina fără încetare, pentru ca Rusia să fie oprită și să nu mai poată face rău niciunui popor”, a semnalat ea.

Apel la păstrarea memoriei

Maia Sandu a subliniat de asemenea ca toate aceste crime ale trecutului să nu fie date uitării: „Avem responsabilitatea istorică nu doar în fața neamului nostru, ci și în fața întregii Europe, să spunem: aceasta este fața adevărată a regimului sovietic”.

„Ne dorim ca acest popor să nu fie ridicat noaptea din casă și deportat, nici măcar cei care azi refuză să onoreze această memorie. Pentru că libertatea și pacea pe care le apărăm astăzi le apărăm pentru toți, iar demnitatea unui neam se măsoară și prin capacitatea de a-i proteja inclusiv pe cei care încă nu-i înțeleg istoria”, a menționat președinta Republicii Moldova.

Evenimente comemorative la Chișinău

Mai multe evenimente sunt programate pentru luni, la Chișinău, printre care și expoziția „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale. Această expoziție va fi urmată de un concert-requiem susținut de Select Cvartet, dedicat victimelor regimului totalitar comunist.

Potrivit organizatorilor, evenimentele au drept scop readucerea în atenția publică a represiunilor comise de regimul comunist pe teritoriul actual al Republicii Moldova în perioada 1917-1989, inclusiv a deportărilor în masă organizate de autoritățile sovietice, notează Moldpres.

Programul comemorativ evocă atât deportarea din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când peste 18.000 de români basarabeni au fost deportați în cadrul operațiunii de „curățare” a teritoriilor românești ocupate de Uniunea Sovietică în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, cât și deportările din 6-9 iulie 1949, considerate cea mai amplă acțiune de acest tip desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova.

În urma deportărilor din iulie 1949, peste 11.000 de familii de români, în total 35.796 de oameni, au fost ridicate și deportate forțat în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice.



Totodată, anul acesta se împlinesc 80 de ani de la declanșarea foametei organizate din 1946-1947 din Basarabia, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice, notează Moldpres.

„S-au auzit împușcături și nimeni nu a mai știut nimic de ea”

6 iulie este ziua în care victimele își amintesc de părinți, bunici și copilăria care le-a fost răpită. Au venit cu flori și lumânări pentru a-i pomeni pe cei care au fost smulși din casele lor și condamnați la suferință, transmite TV8.

Pentru Elena, ziua de 6 iulie este o rană vie. Cu lacrimi în ochi, ea își amintește ce copilăria pierdută și marcată de umilință pentru faptul că era considerată „copil de dușman al poporului”.

„Mama mea a avut zeci de cazuri în care avea să fie moartă și să nu mai fie în viață. O copilă de 11 ani, fiind eminentă la învățătură, și ea lucrează ajutor de tractorist. Sunt mărul Siberiei de acasă. La 11 ani la care stau aici în față, eu lucram hamal, încărcam mașini cu fructe și legume. Eu și acum am semne la deget pentru că scriam duminicile etichete pentru gospodăria sătească”, spune Elena pentru TV8.md.

Vera s-a născut pe pământurile înghețate ale Siberiei. Din poveștile mamei, aceasta spune că drumul era un adevărat coșmar. Înghesuiți în vagoane de marfă, oamenii sperau măcar la o rază de lumină sau la o gură de aer.

Petru își amintește cu durere de mătușa sa, care a fost ridicată noaptea și dusă departe. Nu s-a mai întors acasă. „I-au scos pe un câmp noaptea… Ea a strigat și au strigat și alții: „Cred că noi nu o să ne mai întoarcem”. Și s-au auzit pe câmpul acela împușcături și nu s-a mai auzit nimic de dânsa. Vai de capul nostru cât am suferit noi”, deplânge Petru.

Acum câteva săptămâni, pe 12 iunie, Republica Moldova a comerorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste.

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