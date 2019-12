De Andrada Lăutaru (traducere),

În Jacobabad, oamenii nu pot să evite munca, de aceea încep cât mai devreme. Dar temperaturile cu care se confruntă încă de la primele ore ale dimineții îi fac să transpire precum un izvor, notează Aryn Baker.



Jacobabad, Pakistan, cel mai torid oraş din lume. Sursa foto: Google Maps

Temperaturi care ucid



„Chiar dacă ar fi atât de cald ca și cum pământul ar fi luat foc, am continua să lucrăm”, spune un tânăr de 24 de ani, care vinde apă dintr-un căruț tras de măgari. Bărbatul știe că de la an la an temperaturile vor fi din ce în ce mai mari.



Cu o săptămână înainte de a ajunge la Jacobabad, orașul ajunsese la 51,1 °C, notează reporterul american. Vara în această zonă nu este o glumă. Oamenii mor, notează publicația care exemplifică prin cazul unui spital în care în urma opririi aerului condiționat din cauza unei pene de curent, opt bebeluși au murit.



Pentru a evita căldura, șoferii de tractoare din această zonă în mare parte agricolă și fermierii fac pauze de la prânz până la 3, dar dacă viața s-ar opri de fiecare dată când temperatura depășește 40 ° C, nu s-ar mai face nimic. „Chiar și atunci când sunt la 52 °C până la 53 °C, lucrăm”, spune pentru Time, Mai Latifan Khatoom, o tânără care muncește pe câmp.



Dacă planeta continuă să se încălzească într-un ritm accelerat, nu vor fi doar oamenii din Jacobabad care vor trăi veri de 50 °C. Toți vom experimenta asta, arată mai multe studii. Valurile de căldură au bătut țările din emisfera nordică în această vară. În iulie, cele mai mari recordurile de căldură din toate timpurile au fost înregistrate în Germania, Belgia, Franța și Olanda, în timp ce incendiile au făcut ravagii, iar gheața Groenlandei s-a topit la un ritm record.



La nivel global, iulie 2019 a fost cea mai toridă lună înregistrată vreodată, arată studiile citate de revista Time.

Temperaturile vor crește peste tot în lume



Oamenii de știință estimează că creșterea probabilă a temperaturii medii globale va fi de cel puțin 3 °C până la sfârșitul secolului XXI. În SUA, căldura extremă provoacă deja mai multe decese decât orice alt eveniment meteorologic sever, ucigând aproximativ 1.500 de persoane în fiecare an, notează Time.



În timp ce pakistanezii reclamă în mod regulat Jacobabad ca fiind cel mai torid oraș din lume, depinde de modul în care îl măsori. Diverse organizații științifice atmosferice folosesc valori diferite, iar nivelurile record au fost înregistrat între Iran, Pakistan și Kuweit în ultimii doi ani, mai arată articolul din revista americană.



În cele mai multe zile, districtul Jacobabad, cu o populație de un milion, suferă de întreruperi de energie care pot dura până la 12 ore. Chiar și când există energie electrică, puține gospodării își pot permite un aparat de aer condiționat. Localnicii se bazează pe remedii tradiționale, cum ar fi Thadel, un tonic care se presupune că te ajută să te răcorești, obținut din semințe de mac măcinate, amestecate cu mirodenii, sirop cu aromă de trandafir și apă înghețată, menționează Time.



Noaptea, de multe ori temperaturile rămân la 30-40 ° C.



Oamenii sunt incredibil de adaptabili, dar, când vine vorba de căldură, există o limită.



Atunci când aerul din mediul ambiant depășește temperatura normală a corpului de 37 °C , singura cale de a se feri de supraîncălzire este prin răcirea prin evaporare, adică prin transpiraţie.

Dar când umiditatea este ridicată, transpirația este mai puțin eficientă, deoarece aerul este deja saturat de umiditate. Ca urmare, temperatura de bază a corpului crește, declanșând o serie de protocoale de urgență pentru a proteja funcțiile vitale, notează publicația Time.



În primul rând, fluxul de sânge trimis spre corp crește, încordând inima. Creierul le spune mușchilor să încetinească, provocând oboseală, dureri de cap și greață. Dacă temperatura de bază continuă să crească peste 40 °C până la 41 °C, organele încep să se închidă și celulele să se deterioreze, putând cauza inclusiv moartea, explică experții pentru Time.



În Pakistan, dovada unei crize climatice este destul de vizibilă. În ultimii ani, spun pakistanezii, fiecare vară s-a simțit tot mai fierbinte, fiecare secetă mai lungă și fiecare muson mai scurt și mai târziu în sezon.



Înainte, erau una sau două săptămâni cu temperaturi de 50 de grade. Acum sunt luni întregi. Malik Amin Aslam, ministru pentru Schimbările Climatice:

Aceste temperaturi nu sunt doar mortale, ci și devastatoare din punct de vedere economic. Într-o țară înconjurată de vecini ostili, adesea vizați de grupări teroriste și în permanență în pragul războiului nuclear cu India, Aslam se situează pe schimbările climatice drept „cea mai severă amenințare existențială cu care se confruntă Pakistanul astăzi”, notează Time.



Mulți localnici se întreabă cât de mult timp vor mai putea supraviețui la ei acasă. Unii s-ar muta, dar nu știu ce loc de pe pământ e imun temperaturilor care cresc de la an, la an. Soluția pare a fi reducerea emisiilor de carbon. Între timp, nu putem fugi de natură, este concluzia pakistanezilor care se luptă zilnic cu soarele, arată Time.



