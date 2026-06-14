Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 21% (844 voturi) ✓ NU 79% (3.226 voturi)

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Calendar strâns pentru numirea unui nou Guvernul

Prim-vicepreședintele PNL a anunțat un calendar extrem de strâns pentru preluarea puterii și a subliniat că România nu își mai permite să piardă timp în dezbateri sterile, în contextul unei crize economice care bate la ușă.

Veștea s-a descris ca fiind o „persoană curajoasă” și a explicat că asumarea acestei funcții, în ciuda speculațiilor politice, este o obligație morală în fața cetățenilor.

Întrebat când va fi trimisă în Parlament lista miniștrilor și programul politic pentru votul final de învestitură, Adrian Veștea a avansat un termen extrem de ambițios, dorind să pună punct crizei politice în doar câteva zile.

„Eu mi-am asumat acest lucru, indiferent de tot felul de presupuneri. Am toată convingerea că va exista un Guvern până la finele acestei săptămâni. Este obligația noastră să avem curajul să ne asumăm să scoatem țara din această situație. Nu este necesar să stăm în dezbateri, în tensiuni sau în moduri de a emoționa pe unii sau pe alții. Eu nu pierd timpul”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a dezvăluit că analizele privind majoritatea parlamentară au fost deja evaluate alături de doi oameni-cheie: președintele Nicușor Dan și Eugen Tomac. În opinia sa, voturile necesare sunt sigure și nu se pune problema unui eșec în Legislativ.

Veștea susține că Nicușor Dan i-a cerut ieri un răspuns despre această poziție

Adrian Veștea a clarificat și calendarul discuțiilor sale private cu șeful statului, arătând că primele contacte de tatonare au avut loc încă de la mijlocul săptămânii trecute, deși decizia finală a fost una de ultim moment.

Prima discuție a avut loc miercuri după-amiază, în cadrul unei deplasări, când președintele i-a prezentat informații cu aspect general. Veștea a subliniat că, la acel moment, Nicușor Dan nu știa cu certitudine că varianta de Guvern propusă de Eugen Tomac nu va trece de Parlament.

„Nu am avut toate informațiile necesare că această decizie a fost luată, a fost decizia președintelui de a comunica astăzi acest lucru. Aseară i-am spus «DA»”, a mărturisit liberalul, adăugând că situația l-a luat prin surprindere și pe el, și pe cei apropiați.