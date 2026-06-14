Adrian Veștea nu se teme că va fi exclus din PNL: „Nu cred că se va ajunge până acolo”

Întrebat dacă se teme că va fi exclus din partid în urma Biroului Politic Național organizat de partidul liberal pe 15 iunie, la ora 17:00, Veștea s-a arătat încrezător că nu va fi cazul de așa ceva.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 20% (745 voturi) ✓ NU 80% (2.978 voturi)

Loading ... Loading ...

Adrian Veștea nu crede că va fi exclus din PNL

„Nu cred că se va ajunge până acolo (până la excluderea din partid). Suntem niște oameni de dialog, avem destul de multe alte preocupări, sunt o persoană care cred că a tratat cu maturitate fiecare lucru și cred că fiecare coleg al meu ar trebui să facă la fel. Ar trebui să ne aplecăm cu toții, să vedem dacă reușim să avem evaluări trimestriale, semestriale și să vedem dacă țara reușește să meargă într-o direcție bună. Vin la București în intenția de a face ceva pentru țara noastră.”

Premierul desemnat este încrezător că partidul său, pe care nu l-a anunțat de discuția sa cu Nicușor Dan, îl va susține până la urmă: „Nu cred că ar trebui să intrăm astăzi pe o detaliere a unui număr de parlamentari, fiindcă și așa sunt destule speculații prin care foarte mulți cred că PNL se va rupe. Cred că vom ajunge la o maturitate și vom înțelege cu toții că a avea responsabilitatea, de a avea un premier liberal, care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcții, a făcut parte din Guvernul României, cunoaște ce înseamnă jaloanele din PNRR, cunoaște ce înseamnă deficitul bugetar. Cred că mâine în cadrul ședinței pe care o vom avea important este să rămânem o echipă unită.”

Singura persoană cu care a discutat a fost Nicușor Dan

Adrian Veștea a declarat și că singura persoană cu care a discutat despre preluarea postului de premier a fost Nicușor Dan. De asemenea, a subliniat și că nu ar fi existat vreo negociere cu președintele pentru acest post.

„Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat.

Nu am negociat (cu Nicușor Dan). Au fost suficient de multe argumente în care mi s-a prezentat că este nevoie de mine, că sunt potrivit pentru acest post și că sunt în măsură să duc mai departe toate aceste reforme și să creez stabilitate și liniște în țara noastră.”

Veștea își asumă să ducă mai departe măsurile și reformele începute de Ilie Bolojan, subliniind însă că țara are nevoie, „mai mult ca oricând, de stabilitate”.

„Cred că este un plus că un alt liberal își asumă să ducă mai departe reformele lui Ilie Bolojan. Țara astăzi, mai mult ca oricând, are nevoie de stabilitate. Nu mă consider un cal troian, ci o persoană care este în măsură să își aducă aportul într-un moment critic pentru a scoate țara din situația în care este astăzi.”