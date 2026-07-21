Pericol de incapacitate de plată pentru Primăria București

Prezent în cadrul şedinţei, primarul a expus gravitatea situaţiei financiare cu care se confruntă societatea de transport public, subliniind că impactul ar putea fi catastrofal pentru întreaga administrație locală.

„Problema este că acel plan de măsuri nu ar fi suficient şi situaţia este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului Bucureşti”, a declarat primarul Ciprian Ciucu în fața consilierilor generali.

Primarul a explicat că i s-a părut absolut firesc ca reprezentanții Capitalei să fie informați direct și să își exprime un punct de vedere oficial, având în vedere că Societatea de Transport București se află în subordinea directă a CGMB.

STB are peste 1,5 miliarde de lei datorii la ANAF

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței, STB se află, practic, într-o stare de insolvenţă nedeclarată de cel puţin 6-7 ani. Acumularea restanțelor financiare a atins cote critice, iar penalitățile continuă să crească de la o lună la alta.

Datoriile totale către ANAF depășesc în prezent suma de 1,5 miliarde de lei, dintre care aproximativ 400 de milioane de lei reprezintă doar penalităţi de întârziere.

Primarul Ciprian Ciucu a reamintit că, încă de la începutul anului, a cerut conducerii STB un plan clar de reorganizare, care să vizeze eficientizarea activității, reducerea centrelor de cost și eventuale disponibilizări din zona personalului TESA (administrativ), fără a fi afectați șoferii și vatmanii. Din păcate, discuțiile dintre management și sindicate au întârziat nepermis de mult, iar planul propus recent a venit mult prea târziu pentru a mai putea salva societatea prin metode convenționale.

Ce se întâmplă cu angajații STB și de ce a fost aleasă insolvența

Intrarea în procedura de insolvență a STB este văzută de administrația locală drept singura pârghie legală rămasă pentru a opri acumularea de noi penalități și pentru a preveni blocarea conturilor societății de către creditori sau de către ANAF.

Principalele obiective ale acestui proces sunt:

Protejarea personalului de execuție: Salariile și locurile de muncă ale șoferilor, vatmanilor și muncitorilor din depouri nu vor fi afectate, ei fiind esențiali pentru funcționarea rețelei.

Salariile și locurile de muncă ale șoferilor, vatmanilor și muncitorilor din depouri nu vor fi afectate, ei fiind esențiali pentru funcționarea rețelei. Evitarea popririlor pe conturi: Fără protecția oferită de cadrul legal al insolvenței, conturile STB ar fi putut fi blocate în orice moment, fapt ce ar fi dus la sistarea transportului în comun.

Fără protecția oferită de cadrul legal al insolvenței, conturile STB ar fi putut fi blocate în orice moment, fapt ce ar fi dus la sistarea transportului în comun. Restructurarea profundă: Procesul va obliga compania să aplice o reformă structurală reală pe care nu a reușit să o implementeze de la sine în ultimii ani.

Procedura urmează să fie inițiată formal de către Consiliul de Administrație al STB, urmând ca pașii legali să fie supravegheați conform legislației privind insolvența.

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