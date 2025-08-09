Ținta inițială fusese orașul Kokura, dar din cauza norilor groși, avionul B-29 a fost redirecționat către Nagasaki. Cu toate acestea, aproximativ 2 mile pătrate din oraș au fost complet distruse, iar 73.000 de oameni și-au pierdut viața, potrivit Imperial War Museum (IWM).

Pregătirile pentru misiune au fost intense: „Nimeni și nimic nu s-a mișcat în acea cameră”

În august 1945, Charles „Don” Albury, pilot de B-29 în vârstă de 24 de ani, a fost convocat la o ședință secretă pe insula Tinian din Pacific. Acolo i s-a dezvăluit că vor distruge un oraș japonez cu o singură bombă, sperând să pună capăt războiului. „Nimeni și nimic nu s-a mișcat în acea cameră”, a spus Albury. „Am rămas pur și simplu uimiți.”, povestește The Guardian.

Pregătirile pentru misiune au fost intense. Morris Jeppson, specialist în electronică, a exersat împreună cu căpitanul William Parsons armarea bombei în zbor, o procedură extrem de delicată. „Dacă s-ar fi prăbușit, orice s-ar fi putut întâmpla”, a declarat fizicianul Harold Agnew.

În noaptea de 5 spre 6 august, bombardierul Enola Gay, împreună cu alte două avioane, a decolat de pe Tinian. La bordul Enola Gay se afla bomba atomică „Little Boy”. Theodore „Dutch” Van Kirk, navigatorul avionului, își amintește: „Eram supraîncărcați. Dar Paul [Tibbets] ne-a ridicat – la doar câteva sute de metri de capătul pistei.”

Bombardamentul nuclear american asupra Hiroshimei din 6 august 1945 a provocat moartea a aproximativ 140.000 de persoane. Acesta a fost urmat, câteva zile mai târziu, de bombardamentul asupra Nagasaki din 9 august, Foto: Profimedia

Misiunea asupra Nagasaki

După dezastrul de la Hiroshima, misiunea asupra Nagasaki a avut loc trei zile mai târziu, pe 9 august. Bombardierul Bockscar, pilotat de Charles Sweeney, a lansat bomba „Fat Man” asupra orașului.

La fel ca în cazul Hiroshimei, vremea a jucat un rol crucial în alegerea țintei. Inițial, Kokura era obiectivul principal, dar din cauza norilor, Nagasaki a devenit ținta secundară.

Bomba a explodat la ora 11.02, la o altitudine de aproximativ 500 de metri deasupra orașului. Explozia a generat temperaturi de peste 4000°C și o undă de șoc devastatoare.

America avea în plan să lovească cu bomba atomică mai multe orașe

„Tokyo ar fi urmat să fie bombardat pe 19 august, apoi Kyoto și alte centre civile, unul după altul, până când Japonia ar fi cedat. Ieșirea din război a Japoniei la 15 august, anunțată cu un discurs înregistrat în prealabil al împăratului Hirohito, a evitat însă alte carnagii”, a declarat într-un interviu pentru Libertatea Adrian Nicolae, doctor în istorie, jurnalist și scriitor specializat în știință.

Hotărârea Japoniei de a continua lupta a determinat America să lanseze prima bombă atomică din lume, Colaj foto: Shutterstock, Wikipedia

Impactul asupra Nagasaki

Distrugerea în Nagasaki a fost masivă, deși topografia orașului a limitat într-o oarecare măsură efectele bombei comparativ cu Hiroshima. Estimările arată că între 39.000 și 80.000 de persoane au murit imediat sau în lunile următoare, potrivit IWM.

Zona industrială Urakami a fost complet distrusă, inclusiv fabrica de armament Mitsubishi Steel and Arms Works. Catedrala Urakami, cel mai mare lăcaș de cult catolic din Asia de Est la acea vreme, a fost de asemenea rasă la pământ.

Consecințele globale ale unui război nuclear ar fi catastrofale, Foto: Profimedia

Mărturii ale supraviețuitorilor

Supraviețuitorii bombardamentului, cunoscuți ca hibakusha, au oferit de-a lungul anilor mărturii cutremurătoare. Mulți au descris un flash orbitor, urmat de o undă de șoc devastatoare și un nor în formă de ciupercă ridicându-se deasupra orașului.

Conform The Guardian, numărul hibakusha scade rapid, iar mărturiile lor devin tot mai prețioase pentru a înțelege impactul real al armelor nucleare.

Reflecții ale echipajului

La fel ca în cazul Hiroshimei, membrii echipajului care a bombardat Nagasaki au fost profund marcați de experiență. Mulți au exprimat ulterior sentimente contradictorii – mândria de a fi contribuit la încheierea războiului, dar și remușcări pentru pierderile de vieți omenești.

Theodore Van Kirk, navigatorul Enola Gay, a reflectat: „Nu poți să-ți imaginezi ceva atât de mare. Nu vedeam cum japonezii ar putea continua războiul. Nimeni nu a spus nimic despre oamenii de la sol. Asta nu a fost menționat deloc.”

Coreea de Nord investește tot mia mult în programul său nuclear Foto: Hepta

Amenințarea nucleară actuală

„Diviziunile din comunitatea internațională cu privire la dezarmarea nucleară se adâncesc, iar mediul actual de securitate devine din ce în ce mai sever”, a declarat miercuri premierul japonez Shigeru Ishiba, citat de CNN.

Organizația supraviețuitorilor Nihon Hidankyo, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a avertizat: „Nu mai avem mult timp, în timp ce ne confruntăm cu o amenințare nucleară mai mare ca niciodată”.

Învățăminte pentru prezent

La 80 de ani de la bombardamentele atomice, lecțiile istoriei sunt mai relevante ca niciodată. Într-o lume în care mai multe națiuni dezvoltă arme nucleare, iar amenințările cu lovituri nucleare tactice sunt din ce în ce mai frecvente, mărturiile celor implicați în primele atacuri atomice capătă o importanță deosebită.

