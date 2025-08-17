Sediile SNS, devastate

Poliţia din Valjevo ar fi folosit grenade paralizante şi gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, după ce un mic grup de persoane mascate a atacat sediile goale ale SNS, dându-le foc.

Au existat numeroase acuzaţii de violenţă şi brutalitate din partea poliției în capitala Belgrad şi Novi Sad. Ministerul de Interne al Serbiei a negat aceste acuzaţii.

Rusia se angajează să-l susțină pe președintele Vucici

Aceste evenimente au loc în timp ce Rusia s-a angajat să sprijine preşedintele Aleksandar Vucici, care conduce SNS, afirmând că nu va „rămâne fără reacţie”.

Protestele au fost declanşate iniţial de prăbuşirea unei gări în Novi Sad, în noiembrie anul trecut, sârbii cerând alegeri anticipate şi sfârşitul celor 12 ani de domnie ai preşedintelui Aleksander Vucici.

Manifestațiile au devenit violente odată cu implicarea susținătorilor puterii de la Belgrad

Deşi manifestaţiile anticorupţie au atras sute de mii de protestatari, acestea au fost în mare parte paşnice până la ciocnirea de miercuri, când loialiştii pro-guvernamentali au organizat contramanifestaţii.

Sâmbătă seara, poliţia antirevoltă a fost din nou desfăşurată în mai multe oraşe, inclusiv Belgrad, în timp ce oamenii participau la demonstraţii pentru a cere alegeri anticipate.

Birourile şi steagurile partidului SNS al lui Vucic au fost în centrul furiei protestatarilor.

De asemenea, protestatarii au spart geamurile sediului Partidului Radical Sârb, un partener de coaliţie al partidului de guvernământ SNS.

În ultima săptămână, au fost raportaţi răniţi la protestele din întreaga ţară, iar pe reţelele de socializare a circulat o înregistrare video neverificată în care poliţia a bătut un bărbat în Valjevo.

Recomandări
Recomandări
Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Autoritățile sârbe, îndemnate să pună capăt arestărilor arbitrare

Michael O’Flaherty, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, şi-a exprimat vineri îngrijorarea cu privire la „forţa disproporţionată a poliţiei” în Serbia, îndemnând autorităţile să „pună capăt arestărilor arbitrare şi să detensioneze situaţia”

Vucici a reacţionat la evenimentele de sâmbătă pe Instagram, scriind că „violenţa este o expresie a slăbiciunii totale” şi promiţând să „pedepsească bătăuşii”.

Acesta a respins în repetate rânduri cererile de alegeri anticipate şi a denunţat demonstraţiile ca făcând parte dintr-un complot străin de răsturnare a sa.

Ministerul de Externe al Rusiei şi-a oferit sprijinul pentru preşedintele de dreapta pro-moscovit. „Nu putem rămâne insensibili la ceea ce se întâmplă în Serbia frăţească”, a anunţat ministerul de la Moscova. 

Declaraţia a precizat că poliţia „utilizează metode şi mijloace legale pentru a stăpâni mulţimile violente” şi că „ordinea publică, securitatea şi vieţile oamenilor” sunt în pericol.

Tragedia de la Novi Sad

Proteste aproape zilnice au cuprins Serbia din noiembrie, după prăbuşirea acoperişului gării Novi Sad, care a ucis 16 persoane.

Tragedia a devenit un simbol al corupţiei înrădăcinate în această ţară balcanică, solicitările iniţiale pentru anchete transparente transformându-se în cereri de alegeri anticipate.

La apogeu, protestele au atras sute de mii de oameni pe străzi.

Bărbatul care a murit în stațiunea Jupiter credea că fiul său are nevoie de ajutor: „Copilul lui era pe șezlong"
Știri România 08:37
Bărbatul care a murit în stațiunea Jupiter credea că fiul său are nevoie de ajutor: „Copilul lui era pe șezlong”
Jumătate din români spun că școala a funcționat mai bine în comunism, iar 75% sunt nemulțumiți de sistemul educațional
Știri România 08:04
Jumătate din români spun că școala a funcționat mai bine în comunism, iar 75% sunt nemulțumiți de sistemul educațional
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Stiri Mondene 09:53
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Ispita Narcis Bujor, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025: „Am avut clienți! Au fost și tatuaje”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:09
Ispita Narcis Bujor, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025: „Am avut clienți! Au fost și tatuaje”
Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan
Politică 08:41
Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Donald Trump - Vladimir Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă"
Politică 16 aug.
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Donald Trump – Vladimir Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă”
