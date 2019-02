Tânăra avea temperatură 37,7 grade (100 de grade Fahrenheit) și i-a trimis iubitului ei o fotografie cu termometrul. Bărbatul a intrat în panică și a spus că nu înțelege cum a putut rămâne însărcinată câtă vreme ia anticoncepționale.

Tânăra a publicat și o captură cu mesajul pe care i-a trimis prietenului ei, conversația începând cu imaginea unui termometru ce indica 100 de grade Fahrenheit, relatează Daily Mail.

I had a fever lastnight and my boyfriend thought the thermometer was a pregnancy test ?? pic.twitter.com/uA1WWIhLos

— VN$A (@VNSAMRE) February 5, 2019