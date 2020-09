Știri Externe A murit Toots Hibbert, artistul care susținea că a botezat genul de muzică reggae și că a impus termenul De Ciprian Iana,

Toots Hibbert, solistul trupei Toots and the Maytals care a susținut că a fost cel care a botezat genul de muzică ”reggae” și a impus termenul în 1968, odată cu hitul ”Do The Reggay”, a murit la vârsta de 77 de ani, notează Hotnews.ro.