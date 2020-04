A plecat într-o călătorie în jurul lumii, dar virusul l-a blocat în Hong Kong când mai avea doar nouă state de bifat

De Octavian Cojocaru,

După șase ani și jumătate foarte duri, cu un buget de numai 20 de dolari pe zi, Pedersen mai are doar nouă state de vizitat, dar pandemia de coronavirus l-a blocat în Hong Kong, a notat CNN.

Pedersen se afla în Hong Kong unde aștepta să se îmbarce la bordul unui vas care urma să-l transporte înspre arhipelagul Palau, din oceanul Pacific. Acolo l-a prins pandemia care a adus cu sine și restricții de circulație.

Pedersen n-a putut sta locului o clipă, astfel că a luat la verificat numeroase trasee de drumeție din Hong Kong și s-a alăturat celor de la Crucea Roșie, a ținut discursuri motivaționale și și-a actualizat blogul personal, Once Upon Saga.

„Fiecare zi pe care o petrec în Hong Kong este o altă zi în care nu fac niciun progres. Pierd timp”, a spus Pedersen pentru CNN Travel.

„Cu tot ceea ce se întâmplă acum în lume, cred că îmi va lua cel puțin un an în plus pentru a termina. Mă gândesc să renunț, dar sunt mort de oboseală, dar sunt și încăpățânat”, a spus Pedersen.

„Mama mea e ghid turistic și vorbește câteva limbi străine și a fost întotdeauna captivată să descopere lumea”, a mai spus Perdersen, care consideră că spiritul aventuros l-a moștenit de la mama lui, iar partea practică și simțul datoriei le-a primit de la tatăl său.

A plecat pe 10 octombrie 2013

Ca adult, el a lucrat în armată, apoi în domeniul pescuitului, timp de 12 ani, timp în care s-a plimbat din Libia în Bangladesh, Kazahstan, Azerbaidjan, Groenlanda și Florida.

Atunci i-a încolțit ideea – după ce a citit un articol trimis de tatăl său – de a face o singură excursie în jurul lumii, în timpul căreia să nu se urce niciodată într-un avion, dar să viziteze toate țările de pe fața pământului.

Atunci a realizat pentru prima oară că este posibil să meargă peste tot în lume, fără excepție.

După zece luni de planificare atentă, pe 10 octombrie 2013, el a plecat la drum. A luat, în ordine, țările din Europa, America de Nord, America de Sud, zona Caraibelor, Africa, țările de pe malul Mediteranei, Estul Mijlociu, estul Europei, Asia și țările îndepărtate din Oceanul Pacific.

Conform Națiunilor Unite, sunt 195 de țări independente în lume, dar el și-a impus să viziteze 203 teritorii. Pedersen și-a impus două reguli: să stea cel puțin 24 de ore într-o țară, să nu se urce în niciun avion și să nu se întoarcă acasă până când nu va termina acest tur al lumii.

În plus, el și-a propus să viziteze sediul Crucii Roșii din fiecare stat. A bifat până acum 189 de sedii ale Crucii Roșii din țări diferite.

Mesajul lui pentru oameni

Fără să se urce în niciun avion, el a circulat cu trenuri, taxiuri, autobuze, „ia-mă nene”, tuk-tuk, feriboturi și vase de marfă.

El s-a urcat la bordul unor nave uriașe, de tip cargo, și a muncit pe timpul distanțelor lungi petrecute pe aceste mijloace de deplasare.

„Nu te poți trezi pur și simplu și urca la bordul unui cargo. Trebuie să ai aprobările companiilor, ceea ce presupune mult timp de așteptare”, a dezvăluit Pedersen.

În unele cazuri, a apelat la ajutorul cunoștințelor pe care și le făcuse dinainte, când activa în domeniul pescuitului. În altele, a apelat la ajutorul celor de la Crucea Roșie.

„Nimic nu poate opri această cursă, cu excepția mea. Dar mă întreb: vreau să fiu o persoană care renunță? Sau vreau să fiu capabil să spun că eu nu cedez niciodată, așa cum n-am cedat când am avut malarie, când mi-am lăsat prietena departe. Nici când bunica mea a murit. Nici când am avut probleme financiare sau am avut dureri. Prin terminarea acestei aventuri vreau să transmit oamenilor că este posibil orice obiectiv pe care și-l pun în minte și pentru care lucrează din greu”, a spus Pedersen.

Bătaia de joc de la autoritățile din Angola

Pe pașaportul lui, plin de vize, se află și unele teribil de greu de obținut, cum ar fi cele pentru Yemen, Irak, Siria, Arabia Saudită, Iran, Nauru și Angola. I-au trebuit trei săptămâni pentru a obține viza de Iran și trei luni pentru a obține pe cea de Siria.

El a făcut diverse „artificii” pentru a trece prin zonele de conflict, cum ar fi să treacă din Siria în Iordania.

„Am făcut o buclă (cu un vas) și am mai fost nevoit să fac asta de câteva ori. Dacă vrei să călătorești fără să iei niciun avion, atunci ești prins între țările care te înconjoară. Și e nevoie să planifici bine pașii”, a mai povestit Pedersen.

În alte cazuri, birocrația i-a creat probleme. De la granița cu Angola a fost întors pentru că nu vorbea franceza. Apoi i-au respins cererea pentru viză fiindcă folosise un pix colorat „greșit”. Când s-a dus din nou să aplice, poza din pașaport nu era pe gustul angolezilor. Fiecare dintre aceste piedici l-au costat săptămâni pierdute.

În acest timp, el a susținut multe discursuri motivaționale și și-a făcut noi prieteni influenți, care l-au ajutat în demersul său temerar.

„Am crezut că voi muri, animalele și furnicile mă vor devora”

Foarte meticulos cu planul său de călătorie, Pedersen a trăit un moment în Camerun care l-a băgat în ceață. După ce a încercat zile întregi să treacă din țara vecină Gabon, n-a fost primit.

Atunci a vrut să renunțe. „Oamenii n-au înțeles ce vreau să fac. M-am întrebat de ce fac asta?”. A luat o decizie grea, dar a găsit altă intrare în Camerun, pe un drum de circa 800 de kilometri de condus pe drumuri prăfuite.

În mijlocul nopții, trei oameni cu lanterne, înarmați până în dinți, le-au cerut lui Pedersen și taximetristului care îl transporta să se dea jos din mașină.

„Inima mea s-a oprit. Am crezut că gata, acesta este sfârșitul vieții mele, că mă vor omorî și că animalele și furnicile mă vor devora și nimeni nu va ști de mine”, și-a amintit acesta. 45 de minute a fost ținut în teroare, amenințat. Apoi, nu se știe de ce, i-au dat drumul.

A întâlnit și altă față a lumii. În Hong Kong, o familie l-a invitat să stea în camera lor de oaspeți vreo două zile. Era înainte de declanșarea pandemiei de coronavirus.

Între timp, a contabilizat 86 de zile petrecute acolo, iar gazdele insistă că este bine-venit.

Filmul văzut într-o zonă fără electricitate din Insulele Solomon

În Insulele Solomon, Pedersen a trăit un alt moment special. A vrut să viziteze partea de vest a insulelor, iar un localnic l-a chemat pe cea mai mică insulă, numită Vori Vori, unde locuiesc circa 100 de oameni.

Acolo nu e electricitate, nici apă curentă. Doar un generator, pe care localnicii îl pun arareori în funcțiune. Când a ajuns Pedersen acolo l-au pus în funcțiune ca să-și poată alimenta laptopul și aproximativ 80 dintre ei au stat alături de el pentru a urmări drama „La hotarul dintre viață și moarte”, lansat în 1998, care a fost filmat în Insulele Solomon.

„Așa ceva nu poți să planifici. Sau să cumperi. A fost uluitor”, a spus Pedersen.

În timpul călătoriei sale a văzut și peisaje care i-au tăiat respirația, dar a trecut și prin momente cumplite. Când era pe un vas pentru a ajunge în Canada, o furtună puternică a plimbat patru zile vasul pe apă.

„A fost un haos. Am crezut că o să ne scufundăm și o să murim înecați. Dar când furtuna a trecut, apa era de un albastru intens și foarte liniștită. N-am văzut niciodată oceanul așa”, și-a amintit Pedersen. Singurele care „deranjau” luciul perfect al apei erau animalele, balenele care respirau, delfinii care săreau.

Petrecere finală în Maldive

Danezul a străbătut în acești șase ani și jumătate 300.000 de kilometri, ca și cum ar fi dat de 7 ori înconjur planetei. A vizitat 194 de țări diferite și mai are doar nouă: Palau, Vanuatu, Tonga, Samoa, Tuvalu, Noua Zeelandă, Australia, Sri Lanka și, pentru marele final, a păstrat spectaculoasele Insule Maldive.

Când va ajunge în Maldive vrea să dea o mare petrecere alături de iubita lui, dar și de alți globe-trotteri, cum ar fi Lexi Ford (cea mai tânără persoană din lume care a vizitat toate țările lumii) și Gunnar Garfors (una dintre puținele persoane din lume care a vizitat toate țările din lume de două ori).

„Prietena mea a fost incredibil de răbdătoare în tot acest timp. M-a vizitat de 21 de ori în diverse colțuri ale lumii”, a mai spus danezul, care a dezvăluit că se bărbierește doar când îl vizitează prietena lui.

Estimează că mai are nevoie de zece luni

Pedersen a calculat că, dacă va ajunge în Palau în această vară, tot mai are nevoie de zece luni pentru a-și împlini scopul.

„Câteodată mă gândesc să mă duc la un aeroport și să plec spre casă. Dar, undeva pe parcurs, acest proiect a încetat să mai fie doar al meu. E pentru oameni.

Mereu le-am spus oamenilor care urmăresc acest proiect că vom reuși. Azi, lumea pare că se prăbușește, dar mâine soarele poate răsări din nou. Am ajuns pe vas, am luat viza, am trecut granița.. am reușit imposibilul”, a încheiat Pedersen.

FOTO: Torbjørn (Thor) Pedersen/Once Upon A Saga