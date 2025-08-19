Centrul Infotrafic a transmis că incidentul rutier a avut loc la kilometrul 66 al autostrăzii A3, pe sensul spre Ploiești.

„Un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare. Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploiești, circulația fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43”, a anunțat Centrul Infotrafic.

ISU Prahova a mobilizat mai multe resurse pentru intervenție: o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanțe SMURD, o ambulanță SMURD TIM și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

„În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei 8 ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte 6 în stare critică”, a transmis ISU Prahova, conform News.ro.

La fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Amintim că doi tineri și-au pierdut viața într-un tragic accident pe autostrada A1 București-Pitești. Incidentul a avut loc marți dimineața la kilometrul 41, în apropierea localității Vânătorii Mici.

