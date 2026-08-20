Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, iar mai multe echipaje medicale și de intervenție au fost trimise la locul accidentului.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, șase persoane sunt evaluate medical în urma accidentului.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate:

patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic;

trei ambulanțe SAJ;

două autospeciale pentru transport personal și victime multiple;

o autospecială de descarcerare;

o autospecială de stingere.

Echipajele intervin pentru evaluarea persoanelor implicate și pentru asigurarea măsurilor necesare la locul accidentului.

„În total, la fața locului se acționează cu patru ambulanțe SMURD dintre care una cu medic și trei ambulanțe ale Ambulanței. Nu sunt persoane blocate în mașini, în aceste momente 6 persoane sunt în evaluare medicală, toate fiind conștiente”, a transmis purtătoarea de cuvânt Andreea Ștefan, conform Știri de Sibiu.

Printre vehiculele implicate în accident este și un autobuz al Meditur, societatea locală de transport persoane, și un taxi.

Accidentul s-a produs într-o zonă circulată din Mediaș, în apropierea pieței agroalimentare.

Traficul rutier este blocat total pe sectorul afectat, iar autoritățile intervin pentru gestionarea situației.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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