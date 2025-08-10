Cum s-a produs accidentul

Un accident grav a avut loc în Constanța în dimineața zilei de 10 august 2025. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Constanța, evenimentul s-a produs pe bulevardul I.C. Brătianu, în apropierea sediului Serviciului de Ambulanță Județean.

În coliziune a fost implicat un BMW Seria 1 înmatriculat în Botoșani și un Land Rover. Impactul a fost atât de puternic încât Land Rover-ul a fost proiectat în alte patru mașini parcate.

Trei persoane, rănite în urma accidentului

Trei persoane au fost rănite în urma accidentului. Una dintre victime a rămas încarcerată și a necesitat intervenția echipelor specializate pentru a fi eliberată. Toate cele trei victime erau conștiente la sosirea echipajelor medicale și au fost transportate la spital pentru îngrijiri.

Cele trei persoane rănite, toate de sex masculin, au suferit următoarele traumatisme:

Un bărbat a suferit traumatism cranio-cerebral și leziuni la membrele inferioare

Al doilea a avut traumatism la umărul stâng și traumatism cranio-facial

Al treilea a suferit traumatism cranio-cerebral și leziuni la membrele inferioare

Poliția a demarat o anchetă după ce șoferul BMW a intrat pe contrasens

Poliția Rutieră a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Conform unui comunicat al poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 6.45.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 21 de ani ar fi condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, iar la un moment dat ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se afla staționat pe prima bandă”, se arată în comunicatul poliției.

În urma testării, s-a constatat că niciunul dintre cei doi șoferi implicați nu se afla sub influența alcoolului. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru a elucida toate aspectele acestui accident grav.

