Trei persoane au fost transportate la spital.
„În accidentul rutier au fost implicate 7 persoane (5 adulţi şi 2 minori) conştiente, cooperante. Au rezultat trei victime (un bărbat în vârstă de 65 ani şi două femei cu vârste de 32 ani, respectiv 62 ani)”, a transmis ISU Constanţa.
Victimele au fost transportate la spitale. Celelalte persoane implicate în accident au refuzat transportul la unitatea medicală.
Poliţiştii urmează să stabilească în ce împrejurări s-a produs accidentul.
