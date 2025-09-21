Trei persoane au fost transportate la spital.

„În accidentul rutier au fost implicate 7 persoane (5 adulţi şi 2 minori) conştiente, cooperante. Au rezultat trei victime (un bărbat în vârstă de 65 ani şi două femei cu vârste de 32 ani, respectiv 62 ani)”, a transmis ISU Constanţa.

Victimele au fost transportate la spitale. Celelalte persoane implicate în accident au refuzat transportul la unitatea medicală.

Poliţiştii urmează să stabilească în ce împrejurări s-a produs accidentul.