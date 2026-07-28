Incendiu la o cisternă cu benzină, la ieșire din Hârșova

Autoritățile dau asigurări că, în ciuda imaginii apocaliptice create de coloana masivă de fum, locuitorii din apropiere nu sunt în pericol direct. Primele case din Hârșova, județul Constanța, se află la o distanță de aproximativ 3 kilometri de locul impactului, astfel că riscul pentru cetățeni este în acest moment minim. Mai mult, în apropiere se află și o benzinărie OMV.

Cu toate acestea, traficul pe DN2A a fost blocat sau restricționat sever în zonă pentru a permite accesul autospecialelor de intervenție și pentru a proteja participanții la trafic.

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Roboți de stingere aduși de la București după accidentul de la Hârșova

Misiunea salvatorilor este una extrem de dificilă și de riscantă. La fața locului acționează în prima fază patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj specializat CBRN (Cercetare Biologică, Radiologică și Nucleară), o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Având în vedere complexitatea situației și riscul ridicat reprezentat de combustibilul din cisternă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a dispus trimiterea de ajutoare din județele învecinate și din Capitală. În sprijinul pompierilor din Constanța se deplasează o autospecială modernă dotată cu roboți de la ISU București-Ilfov, precum și alte două autospeciale de stingere provenite de la ISU Ialomița.

Misiunea pompierilor se află în plină dinamică. Echipajele acționează la această oră pentru localizarea și lichidarea focului, încercând în paralel să răcească recipientul cisternei pentru a limita efectele incendiului și a evita o tragere de proporții.

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