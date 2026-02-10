Traficul pe sensul Giurgiu-București a fost blocat complet, iar circulația a fost deviată pe Șoseaua Giurgiului, prin localitatea Adunații Copăceni.

„La data de 10 februarie, în jurul orei 11.00, pe DN 5, în afara localității Adunații Copăceni, județul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate trei autovehicule. Din primele cercetări a reieșit faptul că un tânăr, de 22 ani, în timp ce conducea un microbuz, pe DN 5, în afara localității Adunații Copăceni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a intrat în coliziune cu un autoturism care se afla în fața sa și ulterior cu un utilaj care efectua lucrări de întreținere a părții carosabile, aflat pe banda unu a sensului de mers către București. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat rănirea a opt persoane, toate din microbuz, care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Giurgiu.

Inițial, autoritățile au raportat un accident între două vehicule, însă investigațiile au confirmat implicarea a trei mașini.

Impactul a fost puternic, iar toate cele opt victime, pasageri din microbuz, au fost preluate de echipajele de urgență și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Elicopterul SMURD a intervenit pentru preluarea unei tinere rănite, în timp ce alte șapte victime conștiente au fost transportate la spital cu ambulanțele.

