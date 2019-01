UPDATE 2: Danish Broadcasting Corporation (DR) a raportat că incidentul a avut loc la ora 7:30, ora locală. Unul dintre trenuri avea 131 de pasageri la bord, iar celălalt era un tren marfar.

Până în prezent, bilanțul este de 6 oameni morți. Alte 8 persoane au suferit răni ușoare. Deși cauza accidentului este încă necunoscută, rapoartele sugerează că marfarul a lovit trenul de pasageri cu destinația Copenhaga din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr

