Bucata de gheață a zburat prin mașină, pe DN 22B

Evenimentul s-a petrecut pe 15 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, pe DN 22B, drumul care leagă Galați de Brăila. Potrivit verificărilor făcute de polițiștii de la Serviciul Rutier, tânăra se afla singură în mașină în momentul în care s-a intersectat cu o autoutilitară care venea din sens opus.

De pe plafonul dubei s-a desprins o bucată mare de gheață, care a lovit frontal autoturismul. Fragmentul a străpuns parbrizul, a traversat habitaclul și a ieșit prin lunetă. Forța impactului a fost suficient de mare încât gheața să penetreze complet mașina. În mod miraculos, șoferița nu a fost rănită, însă autoturismul a suferit pagube serioase, iar tânăra a trecut printr-un șoc puternic.

Polițiștii au reușit ulterior să identifice autoutilitara implicată în incident. Șoferul acesteia urmează să răspundă legal pentru neglijența care a dus la producerea evenimentului.

Avertismentul Poliției: „Curățați plafoanele vehiculelor”

După incident, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a transmis un avertisment ferm către toți conducătorii auto, atrăgând atenția că astfel de situații pot avea consecințe fatale.

„Siguranța rutieră este o responsabilitate comună”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila, subliniind obligația legală a șoferilor de a verifica starea tehnică a vehiculului înainte de plecarea la drum.

Poliția reamintește câteva reguli simple, dar esențiale, mai ales în sezonul rece. Șoferii trebuie să îndepărteze complet zăpada și gheața de pe plafon, capotă și geamuri, să circule cu viteză adaptată condițiilor de iarnă și să fie atenți în trafic, mai ales în apropierea vehiculelor de mare tonaj, de pe care se pot desprinde bucăți de gheață.

