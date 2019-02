În urma accidentului în lanţ, un bărbat de 30 de ani și-a pierdut viața și 71 de persoane. Nu mai puțin de 500 de mașini au rămas blocate, şoferii fiind redirecţionaţi pe alte rute.

Echipele de intervenţie au lucrat 24 ore pentru îndepărtarea tuturor vehiculelor avariate de pe șosea. Oamenii au fost evacuați în siguranţă şi duşi în biserica Gloria Dei din Neenah, unde Crucea Roşie Americană le-a împărţit pături şi alimente, potrivit channel3000.com.

A 131-car pileup in northeastern #Wisconsin killed one person and injured over 70 others on Sunday. #Snow and wintry weather were partly to blame for this massive accident along Interstate 41. #WIwx pic.twitter.com/GwYTtrcbQR

— WeatherNation (@WeatherNation) 26 februarie 2019