UPDATE 16:58 DSU rectifică informația anunțată inițial și spune că este vorba despre 12 copii și 4 adulți răniți.
UPDATE 16:45 Planul Roșu a fost dezactivat, a anunțat DSU.
La fața locului au fost trimise de urgență numeroase echipaje medicale și de salvare, printre care două ambulanțe SMURD, patru autospeciale ale Serviciului Județean de Ambulanță, o autospecială pentru transport victime multiple și două echipaje de descarcerare.
În urma impactului, 16 persoane – dintre care 12 copii și 4 adulți (inițial, DSU a anunțat 12 adulți și 4 copii) – au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
Reprezentanții ISU au precizat că 15 dintre pasageri au suferit leziuni ușoare, în timp ce o altă persoană a fost preluată de medici cu multiple traumatisme severe. Misiunea salvatorilor este în continuare în dinamică, autoritățile continuând evaluarea la fața locului.
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