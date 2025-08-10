Autobuzul s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul

Accidentul a avut loc vineri, 8 august, după-amiază pe autostrada Kisumu-Kakamega, o zonă cunoscută pentru numărul mare de accidente mortale. Potrivit raportului poliției, șoferul a pierdut controlul volanului, vehiculul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț.

From one funeral, now they have to plan at least 25 others.



A tragic bus accident in southwestern Kenya has left at least 25 people dead and many others injured. The bus, carrying mourners returning from a funeral, overturned and plunged into a ditch on Friday evening near… pic.twitter.com/DfkZfC4MQT — Mimi Mefo Info (@MimiMefoInfo) August 9, 2025

Zece femei, zece bărbați și o fetiță au murit pe loc. Alte 20 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav. Patru dintre răniți au murit ulterior la spital.

Toate victimele, membri ai aceleiași familii

Autoritățile locale au confirmat că toți pasagerii se întorceau de la o înmormântare și proveneau din aceeași familie. Autobuzul, care aparținea unei școli gimnaziale, nu transporta elevi în acel moment, fiind folosit pentru deplasarea la evenimentul funerar.

These are the remains of the bus that killed 21 people



At Mamboleo Junction along the Kakamega–Kisumu road.



This comes after yesterday's small aircraft crash.



Pray for Kenya. pic.twitter.com/5fqbe0AAzm — DP 🇰🇪 (@DanChepta) August 8, 2025

Vehiculul plecase din Nyahera, unde avusese loc ceremonia de înmormântare, și se îndrepta spre Nyakach, aflat la circa 62 de kilometri distanță.

Apel pentru donare de sânge și mesaj de condoleanțe

Ministerul Sănătății din Kenya a lansat un apel urgent pentru donare de sânge, în sprijinul răniților. „Transmitem condoleanțe familiilor îndoliate”, a fost mesajul oficial.

My deepest condolences to the 21 families who have lost loved ones in the tragic accident at Coptic Roundabout, Kisumu, where a bus carrying mourners overturned.



In just two days, Kenya has been thrown into mourning a Mwihoko plane crash, a Naivasha train and bus collision, and… pic.twitter.com/a4l17KaOje — Hon. Peter Salasya (@pksalasya) August 8, 2025

Președintele Kenyei, William Ruto, a cerut autorităților „să îi tragă la răspundere pe cei vinovați de orice act de neglijență care a dus la accident” și să ia măsuri ferme pentru respectarea regulilor de circulație.

Seria neagră a accidentelor din Kenya

Poliția rutieră și Autoritatea Națională pentru Transport și Siguranță din Kenya au anunțat că vor investiga cauzele tragediei.

At least six people killed, others injured following an accident involving a train and a bus near Morendat Farm in #Naivasha.



There is need for #UsalamaBarabarani to reduce increasing accidents.@Ma3Route @ntsa_kenya @visitnaivasha @Gideon_Kitheka pic.twitter.com/R5V5eLePZ1 — Kenya Security Arena (KSA) (@SecurityArenaKE) August 7, 2025

Accidentul vine după o săptămână marcată de mai multe incidente grave: șase oameni au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni aparținând unei organizații medicale, nouă persoane au fost ucise când un autobuz a fost lovit de un tren în orașul Naivasha, iar sâmbătă, 9 august, alte șapte persoane au murit într-un accident rutier lângă Nairobi.

Statistica este alarmantă: între 2020 și 2021, numărul morților pe șoselele din Kenya a crescut cu peste 20%. În 2021, peste 4.500 de oameni și-au pierdut viața, iar mai mult de 16.000 au fost răniți în accidente rutiere.

