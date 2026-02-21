Femeia a fost transportată la spital, iar șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a anunțat Poliția.

Incidentul a avut loc pe sensul de mers spre Giurgiu, după ce un microbuz de transport pasageri a ieşit de pe şosea.

„Din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat de 55 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un microbuz, în care se aflau 16 persoane, pe sensul de mers Bucureşti – Giurgiu, în afara localităţii Daia, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea unei femei, de 55 de ani, din judeţul Ilfov”, anunţă IPJ Giurgiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc, menţionează Poliția Giurgiu.

„Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat planul roşu de intervenţie”, a transmis și ISU Giurgiu.

La fața locului au intervenit echipaje de la ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, inclusiv o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și opt ambulanțe.

