Impactul puternic s-a soldat cu trei victime, printre care, conform datelor preliminare, se numără o femeie însărcinată și un minor.

„În urma impactului au rezultat trei victime, care au fost monitorizate și transportate la spital de către echipajele medicale”, a transmis ISU Argeș.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști rutieri, pentru acordarea de îngrijiri medicale și transportul răniților.

Totodată, pompierii au asigurat și măsuri specifice de prevenire a incendiilor.

Poliția Rutieră a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

